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СМИ: Запад обеспокоен реакцией России на его ход по Украине - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 03.06.2024 (обновлено: 17:19 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950218035.html
СМИ: Запад обеспокоен реакцией России на его ход по Украине
СМИ: Запад обеспокоен реакцией России на его ход по Украине - РИА Новости, 03.06.2024
СМИ: Запад обеспокоен реакцией России на его ход по Украине
Некоторые западные чиновники обеспокоены возможной реакцией Москвы на действия Запада в конфликте на Украине, пишет Financial Times.В статье отмечается, что они РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:18
2024-06-03T17:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
нато
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Некоторые западные чиновники обеспокоены возможной реакцией Москвы на действия Запада в конфликте на Украине, пишет Financial Times.В статье отмечается, что они нервничают из-за разрешения на использование передаваемого Украине оружия для нанесения ударов по территории России."Их беспокоит то, что Россия расценит этот последний шаг как эскалацию прокси-войны и может предпринять то, что она считает симметричным ответом, включая контрудары по территории НАТО", — говорится в публикации.Из-за неудач ВСУ на поле боя Запад вынужден мириться с большим уровнем риска, чтобы сохранить Украину в борьбе, пишет FT.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
https://ria.ru/20240603/germaniya-1950091588.html
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950104259.html
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в мире, россия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, НАТО
СМИ: Запад обеспокоен реакцией России на его ход по Украине

FT: на Западе обеспокоены возможным ответом РФ на эскалацию конфликта на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Некоторые западные чиновники обеспокоены возможной реакцией Москвы на действия Запада в конфликте на Украине, пишет Financial Times.

В статье отмечается, что они нервничают из-за разрешения на использование передаваемого Украине оружия для нанесения ударов по территории России.
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"Их беспокоит то, что Россия расценит этот последний шаг как эскалацию прокси-войны и может предпринять то, что она считает симметричным ответом, включая контрудары по территории НАТО", — говорится в публикации.
Из-за неудач ВСУ на поле боя Запад вынужден мириться с большим уровнем риска, чтобы сохранить Украину в борьбе, пишет FT.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаНАТО
 
 
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