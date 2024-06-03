СМИ: Запад обеспокоен реакцией России на его ход по Украине
FT: на Западе обеспокоены возможным ответом РФ на эскалацию конфликта на Украине
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Некоторые западные чиновники обеспокоены возможной реакцией Москвы на действия Запада в конфликте на Украине, пишет Financial Times.
В статье отмечается, что они нервничают из-за разрешения на использование передаваемого Украине оружия для нанесения ударов по территории России.
В статье отмечается, что они нервничают из-за разрешения на использование передаваемого Украине оружия для нанесения ударов по территории России.
"Их беспокоит то, что Россия расценит этот последний шаг как эскалацию прокси-войны и может предпринять то, что она считает симметричным ответом, включая контрудары по территории НАТО", — говорится в публикации.
Из-за неудач ВСУ на поле боя Запад вынужден мириться с большим уровнем риска, чтобы сохранить Украину в борьбе, пишет FT.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
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