https://ria.ru/20240603/ukraina-1950218035.html

СМИ: Запад обеспокоен реакцией России на его ход по Украине

СМИ: Запад обеспокоен реакцией России на его ход по Украине - РИА Новости, 03.06.2024

СМИ: Запад обеспокоен реакцией России на его ход по Украине

Некоторые западные чиновники обеспокоены возможной реакцией Москвы на действия Запада в конфликте на Украине, пишет Financial Times.В статье отмечается, что они РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:18

2024-06-03T16:18

2024-06-03T17:19

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Некоторые западные чиновники обеспокоены возможной реакцией Москвы на действия Запада в конфликте на Украине, пишет Financial Times.В статье отмечается, что они нервничают из-за разрешения на использование передаваемого Украине оружия для нанесения ударов по территории России."Их беспокоит то, что Россия расценит этот последний шаг как эскалацию прокси-войны и может предпринять то, что она считает симметричным ответом, включая контрудары по территории НАТО", — говорится в публикации.Из-за неудач ВСУ на поле боя Запад вынужден мириться с большим уровнем риска, чтобы сохранить Украину в борьбе, пишет FT.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.

https://ria.ru/20240603/germaniya-1950091588.html

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