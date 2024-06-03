https://ria.ru/20240603/ukraina-1950211111.html

Умеров призвал мировые компании инвестировать в выпуск оружия на Украине

Умеров призвал мировые компании инвестировать в выпуск оружия на Украине - РИА Новости, 03.06.2024

Умеров призвал мировые компании инвестировать в выпуск оружия на Украине

Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил в своем Telegram-канале, что на конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре призвал представителей ведущих... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:06

2024-06-03T16:06

2024-06-03T16:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

рустем умеров

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894510190_0:127:2464:1513_1920x0_80_0_0_fc3300630e9ec913e84342a15779d09b.jpg

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил в своем Telegram-канале, что на конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре призвал представителей ведущих мировых оборонных и технологических компаний инвестировать в производство оружия на Украине. "На Азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла " встретился с представителями ведущих мировых оборонных компаний и технологических гигантов, включая BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle и десяток других оборонных компаний. Призвал их инвестировать в производство оружия в Украине и создавать совместные оборонные предприятия", - написал Умеров.По его словам, такое сотрудничество имеет большой потенциал: Украина получает доступ к новейшим технологиям, а компании — возможность разрабатывать передовое оружие. "Мы уже сотрудничаем с этими компаниями, а наши воины успешно испытывают их вооружение, технику и технологии на поле боя, предоставляя уникальную обратную связь, позволяющую улучшать продукцию", - добавил Умеров. Ранее бывший помощник госсекретаря США Марк Киммитт заявил, что производственная база США и их европейских союзников с трудом поддерживает конфликт на Украине, второй конфликт подобного рода будет для них катастрофой. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240527/voyna-1948457320.html

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, россия, рустем умеров, сергей лавров, нато, bae systems, lockheed martin