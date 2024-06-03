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Умеров призвал мировые компании инвестировать в выпуск оружия на Украине - РИА Новости, 03.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:06 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950211111.html
Умеров призвал мировые компании инвестировать в выпуск оружия на Украине
Умеров призвал мировые компании инвестировать в выпуск оружия на Украине - РИА Новости, 03.06.2024
Умеров призвал мировые компании инвестировать в выпуск оружия на Украине
Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил в своем Telegram-канале, что на конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре призвал представителей ведущих... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:06
2024-06-03T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
рустем умеров
сергей лавров
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил в своем Telegram-канале, что на конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре призвал представителей ведущих мировых оборонных и технологических компаний инвестировать в производство оружия на Украине. "На Азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла " встретился с представителями ведущих мировых оборонных компаний и технологических гигантов, включая BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle и десяток других оборонных компаний. Призвал их инвестировать в производство оружия в Украине и создавать совместные оборонные предприятия", - написал Умеров.По его словам, такое сотрудничество имеет большой потенциал: Украина получает доступ к новейшим технологиям, а компании — возможность разрабатывать передовое оружие. "Мы уже сотрудничаем с этими компаниями, а наши воины успешно испытывают их вооружение, технику и технологии на поле боя, предоставляя уникальную обратную связь, позволяющую улучшать продукцию", - добавил Умеров. Ранее бывший помощник госсекретаря США Марк Киммитт заявил, что производственная база США и их европейских союзников с трудом поддерживает конфликт на Украине, второй конфликт подобного рода будет для них катастрофой. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240527/voyna-1948457320.html
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в мире, украина, сша, россия, рустем умеров, сергей лавров, нато, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Рустем Умеров, Сергей Лавров, НАТО, BAE Systems, Lockheed Martin
Умеров призвал мировые компании инвестировать в выпуск оружия на Украине

Умеров призвал Airbus и Boeing инвестировать в производство оружия на Украине

© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил в своем Telegram-канале, что на конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре призвал представителей ведущих мировых оборонных и технологических компаний инвестировать в производство оружия на Украине.
"На Азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла " встретился с представителями ведущих мировых оборонных компаний и технологических гигантов, включая BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle и десяток других оборонных компаний. Призвал их инвестировать в производство оружия в Украине и создавать совместные оборонные предприятия", - написал Умеров.
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По его словам, такое сотрудничество имеет большой потенциал: Украина получает доступ к новейшим технологиям, а компании — возможность разрабатывать передовое оружие. "Мы уже сотрудничаем с этими компаниями, а наши воины успешно испытывают их вооружение, технику и технологии на поле боя, предоставляя уникальную обратную связь, позволяющую улучшать продукцию", - добавил Умеров.
Ранее бывший помощник госсекретаря США Марк Киммитт заявил, что производственная база США и их европейских союзников с трудом поддерживает конфликт на Украине, второй конфликт подобного рода будет для них катастрофой.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияРустем УмеровСергей ЛавровНАТОBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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