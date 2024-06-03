Умеров призвал мировые компании инвестировать в выпуск оружия на Украине
Умеров призвал Airbus и Boeing инвестировать в производство оружия на Украине
© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил в своем Telegram-канале, что на конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре призвал представителей ведущих мировых оборонных и технологических компаний инвестировать в производство оружия на Украине.
"На Азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла " встретился с представителями ведущих мировых оборонных компаний и технологических гигантов, включая BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle и десяток других оборонных компаний. Призвал их инвестировать в производство оружия в Украине и создавать совместные оборонные предприятия", - написал Умеров.
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По его словам, такое сотрудничество имеет большой потенциал: Украина получает доступ к новейшим технологиям, а компании — возможность разрабатывать передовое оружие. "Мы уже сотрудничаем с этими компаниями, а наши воины успешно испытывают их вооружение, технику и технологии на поле боя, предоставляя уникальную обратную связь, позволяющую улучшать продукцию", - добавил Умеров.
Ранее бывший помощник госсекретаря США Марк Киммитт заявил, что производственная база США и их европейских союзников с трудом поддерживает конфликт на Украине, второй конфликт подобного рода будет для них катастрофой.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.