https://ria.ru/20240603/ukraina-1950141126.html

На Украине разоблачили командира, заставлявшего солдат строить ему дом

На Украине разоблачили командира, заставлявшего солдат строить ему дом - РИА Новости, 03.06.2024

На Украине разоблачили командира, заставлявшего солдат строить ему дом

Уголовное дело заведено против командующего силами территориальной обороны, который привлекал подчиненных ему военнослужащих к строительству своего дома,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:35

2024-06-03T12:35

2024-06-03T12:35

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело заведено против командующего силами территориальной обороны, который привлекал подчиненных ему военнослужащих к строительству своего дома, сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины в Telegram-канале. "Работники ГБР совместно с СБУ сообщили о подозрении командующему регионального управления сил территориальной обороны "Юг", который заставлял подчиненных строить ему частный дом. Чиновник привлек трех военнослужащих к строительству своего имения еще в 2023 году. Они более года строили дом для начальника, получая при этом доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-каналеГБР.По информации ведомства, против командующего заведено уголовное дело по статье "превышение служебных полномочий", ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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