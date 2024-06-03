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Пакистан, скорее всего, пропустит саммит по Украине в Швейцарии, пишут СМИ - РИА Новости, 03.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:27 03.06.2024 (обновлено: 11:28 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950117454.html
Пакистан, скорее всего, пропустит саммит по Украине в Швейцарии, пишут СМИ
Пакистан, скорее всего, пропустит саммит по Украине в Швейцарии, пишут СМИ - РИА Новости, 03.06.2024
Пакистан, скорее всего, пропустит саммит по Украине в Швейцарии, пишут СМИ
Пакистан, скорее всего, пропустит саммите по Украине в Швейцарии в рамках своих усилий по поддержанию "нейтралитета" в отношении этого конфликта, сообщает... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:27
2024-06-03T11:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
пакистан
швейцария
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Пакистан, скорее всего, пропустит саммите по Украине в Швейцарии в рамках своих усилий по поддержанию "нейтралитета" в отношении этого конфликта, сообщает издание Pakistan Today со ссылкой на источники. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. "Саммит сталкивается с серьезным препятствием: отсутствием России, ключевого игрока в конфликте. Это отсутствие, наряду с продолжающимся дипломатическим давлением со стороны западных держав, поставило Пакистан в деликатное положение, оставив его участие под вопросом… Пакистан, скорее всего, пропустит мирный саммит в рамках своих усилий по поддержанию "нейтралитета", - цитирует издание заявление источника. На прошлой неделе официальный представитель министерства иностранных дел Мумтаз Захра Балоч в ходе еженедельного брифинга подтвердила, что Пакистан приглашен на саммит. Она отметила, что это приглашение находится на рассмотрении.
https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html
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в мире, россия, украина, пакистан, швейцария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Пакистан, Швейцария
Пакистан, скорее всего, пропустит саммит по Украине в Швейцарии, пишут СМИ

Pakistan Today: Пакистан, вероятно, пропустит саммит по Украине в Швейцарии

© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Пакистан, скорее всего, пропустит саммите по Украине в Швейцарии в рамках своих усилий по поддержанию "нейтралитета" в отношении этого конфликта, сообщает издание Pakistan Today со ссылкой на источники.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
"Саммит сталкивается с серьезным препятствием: отсутствием России, ключевого игрока в конфликте. Это отсутствие, наряду с продолжающимся дипломатическим давлением со стороны западных держав, поставило Пакистан в деликатное положение, оставив его участие под вопросом… Пакистан, скорее всего, пропустит мирный саммит в рамках своих усилий по поддержанию "нейтралитета", - цитирует издание заявление источника.
На прошлой неделе официальный представитель министерства иностранных дел Мумтаз Захра Балоч в ходе еженедельного брифинга подтвердила, что Пакистан приглашен на саммит. Она отметила, что это приглашение находится на рассмотрении.
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