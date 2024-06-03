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В Раде обратились к украинцам с неожиданным призывом - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:15 03.06.2024 (обновлено: 13:03 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950114966.html
В Раде обратились к украинцам с неожиданным призывом
В Раде обратились к украинцам с неожиданным призывом - РИА Новости, 03.06.2024
В Раде обратились к украинцам с неожиданным призывом
Депутат Рады Марьяна Безуглая призвала украинцев за рубежом сдавать паспорта при отказе становиться на военный учет. Об она заявила в эфире телеканала... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:15
2024-06-03T13:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Депутат Рады Марьяна Безуглая призвала украинцев за рубежом сдавать паспорта при отказе становиться на военный учет. Об она заявила в эфире телеканала "Общественное". "Пусть сдает украинский паспорт, берет другой", - сказала она. На вопрос своей коллеги по Раде Юлии Клименко, готова ли страна к потере 11 миллионов граждан, находящихся в настоящее время за границей, депутат ответила, что эти люди "сделали свой выбор". Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950104259.html
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
В Раде обратились к украинцам с неожиданным призывом

В Раде призвали не вставших на военный учет уехавших украинцев сдать паспорта

© AFP 2024 / SERGEI GAPONПаспортный центр для граждан Украины в Варшаве
Паспортный центр для граждан Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AFP 2024 / SERGEI GAPON
Паспортный центр для граждан Украины в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Депутат Рады Марьяна Безуглая призвала украинцев за рубежом сдавать паспорта при отказе становиться на военный учет. Об она заявила в эфире телеканала "Общественное".

"Пусть сдает украинский паспорт, берет другой", - сказала она.
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Комбат ВСУ выступил с радикальным предложением
Вчера, 10:26
На вопрос своей коллеги по Раде Юлии Клименко, готова ли страна к потере 11 миллионов граждан, находящихся в настоящее время за границей, депутат ответила, что эти люди "сделали свой выбор".

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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