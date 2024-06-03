В Раде обратились к украинцам с неожиданным призывом
В Раде призвали не вставших на военный учет уехавших украинцев сдать паспорта
Паспортный центр для граждан Украины в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Депутат Рады Марьяна Безуглая призвала украинцев за рубежом сдавать паспорта при отказе становиться на военный учет. Об она заявила в эфире телеканала "Общественное".
"Пусть сдает украинский паспорт, берет другой", - сказала она.
"Пусть сдает украинский паспорт, берет другой", - сказала она.
Комбат ВСУ выступил с радикальным предложением
Вчера, 10:26
На вопрос своей коллеги по Раде Юлии Клименко, готова ли страна к потере 11 миллионов граждан, находящихся в настоящее время за границей, депутат ответила, что эти люди "сделали свой выбор".
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.