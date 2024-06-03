https://ria.ru/20240603/ukraina-1950114966.html

В Раде обратились к украинцам с неожиданным призывом

В Раде обратились к украинцам с неожиданным призывом - РИА Новости, 03.06.2024

В Раде обратились к украинцам с неожиданным призывом

Депутат Рады Марьяна Безуглая призвала украинцев за рубежом сдавать паспорта при отказе становиться на военный учет. Об она заявила в эфире телеканала... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:15

2024-06-03T11:15

2024-06-03T13:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942457301_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_467d93e072fd01599db74a9b4f99b4f2.jpg

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Депутат Рады Марьяна Безуглая призвала украинцев за рубежом сдавать паспорта при отказе становиться на военный учет. Об она заявила в эфире телеканала "Общественное". "Пусть сдает украинский паспорт, берет другой", - сказала она. На вопрос своей коллеги по Раде Юлии Клименко, готова ли страна к потере 11 миллионов граждан, находящихся в настоящее время за границей, депутат ответила, что эти люди "сделали свой выбор". Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240603/ukraina-1950104259.html

https://ria.ru/20240603/germaniya-1950091588.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина