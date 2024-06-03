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МИД КНР усомнился в искренней позиции отдельных стран по Украине - РИА Новости, 03.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:59 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950110869.html
МИД КНР усомнился в искренней позиции отдельных стран по Украине
МИД КНР усомнился в искренней позиции отдельных стран по Украине - РИА Новости, 03.06.2024
МИД КНР усомнился в искренней позиции отдельных стран по Украине
Участие отдельных стран во встрече по Украине в Швейцарии не обязательно означает то, что они действительно хотят прекращения огня, заявила на брифинге в... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:59
2024-06-03T10:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швейцария
китай
мао нин
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ПЕКИН, 3 июн – РИА Новости. Участие отдельных стран во встрече по Украине в Швейцарии не обязательно означает то, что они действительно хотят прекращения огня, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Отдельные страны, несмотря на то, что примут участие во встрече, не обязательно на самом деле хотят прекращения огня и окончания войны", - сказала дипломат, добавив, что необходимо смотреть на реальные действия стран. Мао Нин подчеркнула, что позиция Китая не направлена против какой-либо стороны и уж тем более не направлена против самого саммита. Дипломат ранее, отвечая на вопрос о том, почему Китай не будет принимать участие в саммите, отметила, что Китаю будет сложно участвовать во встрече, так как не были выполнены три важных принципа: признание со стороны России и Украины, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов.
https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html
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в мире, украина, швейцария, китай, мао нин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария, Китай, Мао Нин
МИД КНР усомнился в искренней позиции отдельных стран по Украине

МИД КНР: участие стран в саммите по Украине может не означать желания ими мира

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 июн – РИА Новости. Участие отдельных стран во встрече по Украине в Швейцарии не обязательно означает то, что они действительно хотят прекращения огня, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Отдельные страны, несмотря на то, что примут участие во встрече, не обязательно на самом деле хотят прекращения огня и окончания войны", - сказала дипломат, добавив, что необходимо смотреть на реальные действия стран. Мао Нин подчеркнула, что позиция Китая не направлена против какой-либо стороны и уж тем более не направлена против самого саммита.
Дипломат ранее, отвечая на вопрос о том, почему Китай не будет принимать участие в саммите, отметила, что Китаю будет сложно участвовать во встрече, так как не были выполнены три важных принципа: признание со стороны России и Украины, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШвейцарияКитайМао Нин
 
 
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