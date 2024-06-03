https://ria.ru/20240603/ukraina-1950110869.html

МИД КНР усомнился в искренней позиции отдельных стран по Украине

МИД КНР усомнился в искренней позиции отдельных стран по Украине - РИА Новости, 03.06.2024

МИД КНР усомнился в искренней позиции отдельных стран по Украине

Участие отдельных стран во встрече по Украине в Швейцарии не обязательно означает то, что они действительно хотят прекращения огня, заявила на брифинге в... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T10:59

2024-06-03T10:59

2024-06-03T10:59

специальная военная операция на украине

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украина

швейцария

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мао нин

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ПЕКИН, 3 июн – РИА Новости. Участие отдельных стран во встрече по Украине в Швейцарии не обязательно означает то, что они действительно хотят прекращения огня, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Отдельные страны, несмотря на то, что примут участие во встрече, не обязательно на самом деле хотят прекращения огня и окончания войны", - сказала дипломат, добавив, что необходимо смотреть на реальные действия стран. Мао Нин подчеркнула, что позиция Китая не направлена против какой-либо стороны и уж тем более не направлена против самого саммита. Дипломат ранее, отвечая на вопрос о том, почему Китай не будет принимать участие в саммите, отметила, что Китаю будет сложно участвовать во встрече, так как не были выполнены три важных принципа: признание со стороны России и Украины, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов.

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

украина

швейцария

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, швейцария, китай, мао нин