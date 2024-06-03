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Комбат ВСУ выступил с радикальным предложением - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:26 03.06.2024 (обновлено: 20:31 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950104259.html
Комбат ВСУ выступил с радикальным предложением
Комбат ВСУ выступил с радикальным предложением - РИА Новости, 03.06.2024
Комбат ВСУ выступил с радикальным предложением
На Украине нужно сделать всех женщин военнообязанными с 18 лет наравне с мужчинами, заявил командир батальона "Ахиллес" 92-й бригады Юрий Федоренко в эфире... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:26
2024-06-03T20:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. На Украине нужно сделать всех женщин военнообязанными с 18 лет наравне с мужчинами, заявил командир батальона "Ахиллес" 92-й бригады Юрий Федоренко в эфире YouTube-канала "Армия ТВ"."Я искренне считаю, что все украинцы должны быть военнообязанными: мужчины и женщины, с 18 лет", — сказал он. Федоренко также предложил снизить возраст мобилизации до 23 лет. К этому моменту каждый украинец должен иметь военно-учетную специальность, заявил военный. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240603/germaniya-1950091588.html
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в мире, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев
Комбат ВСУ выступил с радикальным предложением

Комбат ВСУ предложил сделать военнообязанными всех украинок с 18 лет

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. На Украине нужно сделать всех женщин военнообязанными с 18 лет наравне с мужчинами, заявил командир батальона "Ахиллес" 92-й бригады Юрий Федоренко в эфире YouTube-канала "Армия ТВ".

"Я искренне считаю, что все украинцы должны быть военнообязанными: мужчины и женщины, с 18 лет", — сказал он.
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Федоренко также предложил снизить возраст мобилизации до 23 лет. К этому моменту каждый украинец должен иметь военно-учетную специальность, заявил военный.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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