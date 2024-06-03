https://ria.ru/20240603/ukraina-1950104259.html

Комбат ВСУ выступил с радикальным предложением

Комбат ВСУ выступил с радикальным предложением - РИА Новости, 03.06.2024

Комбат ВСУ выступил с радикальным предложением

На Украине нужно сделать всех женщин военнообязанными с 18 лет наравне с мужчинами, заявил командир батальона "Ахиллес" 92-й бригады Юрий Федоренко в эфире... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T10:26

2024-06-03T10:26

2024-06-03T20:31

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. На Украине нужно сделать всех женщин военнообязанными с 18 лет наравне с мужчинами, заявил командир батальона "Ахиллес" 92-й бригады Юрий Федоренко в эфире YouTube-канала "Армия ТВ"."Я искренне считаю, что все украинцы должны быть военнообязанными: мужчины и женщины, с 18 лет", — сказал он. Федоренко также предложил снизить возраст мобилизации до 23 лет. К этому моменту каждый украинец должен иметь военно-учетную специальность, заявил военный. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240603/germaniya-1950091588.html

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