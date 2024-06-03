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В Китае прокомментировали участие Зеленского в "Диалоге Шангри-Ла"
В Китае прокомментировали участие Зеленского в "Диалоге Шангри-Ла" - РИА Новости, 03.06.2024
В Китае прокомментировали участие Зеленского в "Диалоге Шангри-Ла"
Участие Владимира Зеленского в региональном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре выглядит как попытка Запада втянуть азиатские страны в... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T06:18
2024-06-03T06:18
2024-06-03T07:23
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владимир зеленский
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ПЕКИН, 3 июн – РИА Новости. Участие Владимира Зеленского в региональном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре выглядит как попытка Запада втянуть азиатские страны в украинский кризис, пишет китайское государственное издание Global Times со ссылкой на экспертов. "Участие Зеленского в "Диалог Шангри-Ла" больше похоже на попытку Запада вовлечь азиатские страны в украинский кризис. По словам (экспертов), азиатские страны должны рассматривать Украину в качестве поучительной истории", - пишет издание. Газета отмечает, что участие Зеленского должно напомнить азиатским странам, что они не должны попасть в подобную ловушку, в которую попала Украина, поскольку подстрекательство США к блоковой конфронтации в Азии представляет опасность. По словам бывшего вице-президента Академии военных наук НОАК Хэ Лэя, которые приводит издание, призыв к миру и содействие диалогу является наиболее реальным способом разрешения конфликта, а не усугубление ситуации, разжигание хаоса в мире и участие в "прокси-войнах", чем занимаются некоторые страны. "Это только помешает конфликтующим сторонам остановиться и начать переговоры, это тот сценарий и результат, который мы не хотим видеть", - добавил он. Хэ Лэй подчеркнул, что Китай последовательно придерживается политики призыва к миру, надеясь, что конфликтующие стороны как можно скорее достигнут прекращения огня. Ранее министр обороны Китая Дун Цзюнь, выступая с речью на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, заявил, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не позволят гегемонизму нанести вред региону и не допустят проникновения в регион новой холодной войны.
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
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в мире, сингапур, украина, китай, владимир зеленский, дун цзюнь, народно-освободительная армия китая
В мире, Сингапур, Украина, Китай, Владимир Зеленский, Дун Цзюнь, Народно-освободительная армия Китая
В Китае прокомментировали участие Зеленского в "Диалоге Шангри-Ла"
Global Times: Запад пытается втянуть азиатские страны в украинский кризис