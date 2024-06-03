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ЕС стал закупать уголь в полтора раза дороже после санкций против России - РИА Новости, 03.06.2024
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06:08 03.06.2024 (обновлено: 06:21 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/ugol-1950081374.html
ЕС стал закупать уголь в полтора раза дороже после санкций против России
ЕС стал закупать уголь в полтора раза дороже после санкций против России - РИА Новости, 03.06.2024
ЕС стал закупать уголь в полтора раза дороже после санкций против России
Стоимость угля, импортированного Евросоюзом в январе-марте этого года, выросла до 184 евро за тонну против 120 евро до санкций против России, следует из... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T06:08
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Стоимость угля, импортированного Евросоюзом в январе-марте этого года, выросла до 184 евро за тонну против 120 евро до санкций против России, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской таможни. Евросоюз ввел эмбарго на поставки российского угля в рамках пятого пакета санкций, а заработало ограничение с 10 августа 2022 года. Так, в январе-марте 2024 года среднемесячные траты стран ЕС на каменный уголь составили 1,1 миллиарда евро против 987 миллионов евро в 2021 году, то есть всего на 9% больше. Однако за этот же период объем закупок упал на 29%, до 5,85 миллиона тонн в среднем за месяц против 8,24 миллиона тонн в 2021 году. В результате средняя цена одной тонны угля за этот период подскочила в 1,5 раза - до 184 евро, тогда как еще в 2021 году она была 120 евро. В то же время на мировых рынках средняя стоимость этого энергоносителя за 2021 год составляла около 138 долларов (117 евро), а в конце марта этого года она торговалась в районе 133 долларов (122 евро). Такая динамика, в первую очередь, объясняется изменением направлением поставок: в 2021 году главным поставщиком была Россия с долей в 45%, а в 2024 году - уже Австралия (36%) и США (35%).
https://ria.ru/20240428/ugol-1942925448.html
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россия, австралия, сша, евросоюз, в мире
Россия, Австралия, США, Евросоюз, В мире
ЕС стал закупать уголь в полтора раза дороже после санкций против России

Стоимость импортированного ЕС угля в январе-марте выросла до 184 евро за тонну

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСклад угля
Склад угля - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Склад угля. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Стоимость угля, импортированного Евросоюзом в январе-марте этого года, выросла до 184 евро за тонну против 120 евро до санкций против России, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской таможни.
Евросоюз ввел эмбарго на поставки российского угля в рамках пятого пакета санкций, а заработало ограничение с 10 августа 2022 года.
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Так, в январе-марте 2024 года среднемесячные траты стран ЕС на каменный уголь составили 1,1 миллиарда евро против 987 миллионов евро в 2021 году, то есть всего на 9% больше. Однако за этот же период объем закупок упал на 29%, до 5,85 миллиона тонн в среднем за месяц против 8,24 миллиона тонн в 2021 году.
В результате средняя цена одной тонны угля за этот период подскочила в 1,5 раза - до 184 евро, тогда как еще в 2021 году она была 120 евро. В то же время на мировых рынках средняя стоимость этого энергоносителя за 2021 год составляла около 138 долларов (117 евро), а в конце марта этого года она торговалась в районе 133 долларов (122 евро).
Такая динамика, в первую очередь, объясняется изменением направлением поставок: в 2021 году главным поставщиком была Россия с долей в 45%, а в 2024 году - уже Австралия (36%) и США (35%).
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