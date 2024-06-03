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Россия осудила израильские удары по Сирии - РИА Новости, 03.06.2024
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20:18 03.06.2024 (обновлено: 20:24 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/udary-1950276971.html
Россия осудила израильские удары по Сирии
Россия осудила израильские удары по Сирии - РИА Новости, 03.06.2024
Россия осудила израильские удары по Сирии
Москва осуждает израильские авиаудары по Сирии, такие акции могут спровоцировать масштабную вооруженную эскалацию, заявил МИД РФ. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T20:18
2024-06-03T20:24
в мире
сирия
россия
москва
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва осуждает израильские авиаудары по Сирии, такие акции могут спровоцировать масштабную вооруженную эскалацию, заявил МИД РФ.Минобороны Сирии сообщало, что в ночь на понедельник несколько человек погибли в результате израильской атаки на окрестности города Алеппо, нанесен материальный ущерб. Кроме того, 29 мая ВВС Израиля поразили жилое здание в городе Банияс провинции Тартус, что привело к гибели двухлетней девочки и ранению членов ее семьи, а также других проживающих в этом доме мирных жителей."В Москве решительно осуждают данные агрессивные действия, представляющие собой грубое нарушение суверенитета Сирии и базовых норм международного права. Подобные силовые акции, которые в нынешней напряженной региональной ситуации могут привести к крайне опасным последствиям и спровоцировать масштабную вооруженную эскалацию, недопустимы", - сообщило министерство на своем сайте.Там подчеркнули, что МИД России "в очередной раз настоятельно призывает израильское руководство отказаться от этой порочной практики, чреватой неконтролируемой дестабилизацией обстановки на всем Ближнем Востоке".
https://ria.ru/20240530/siriya-1949260522.html
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в мире, сирия, россия, москва, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, Россия, Москва, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия осудила израильские удары по Сирии

МИД заявил, что удары Израиля по Сирии могут спровоцировать масштабную эскалацию

© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва осуждает израильские авиаудары по Сирии, такие акции могут спровоцировать масштабную вооруженную эскалацию, заявил МИД РФ.
Минобороны Сирии сообщало, что в ночь на понедельник несколько человек погибли в результате израильской атаки на окрестности города Алеппо, нанесен материальный ущерб. Кроме того, 29 мая ВВС Израиля поразили жилое здание в городе Банияс провинции Тартус, что привело к гибели двухлетней девочки и ранению членов ее семьи, а также других проживающих в этом доме мирных жителей.
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"В Москве решительно осуждают данные агрессивные действия, представляющие собой грубое нарушение суверенитета Сирии и базовых норм международного права. Подобные силовые акции, которые в нынешней напряженной региональной ситуации могут привести к крайне опасным последствиям и спровоцировать масштабную вооруженную эскалацию, недопустимы", - сообщило министерство на своем сайте.
Там подчеркнули, что МИД России "в очередной раз настоятельно призывает израильское руководство отказаться от этой порочной практики, чреватой неконтролируемой дестабилизацией обстановки на всем Ближнем Востоке".
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В миреСирияРоссияМоскваОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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