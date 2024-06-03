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Россия осудила израильские удары по Сирии
Россия осудила израильские удары по Сирии - РИА Новости, 03.06.2024
Россия осудила израильские удары по Сирии
Москва осуждает израильские авиаудары по Сирии, такие акции могут спровоцировать масштабную вооруженную эскалацию, заявил МИД РФ. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T20:18
2024-06-03T20:18
2024-06-03T20:24
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва осуждает израильские авиаудары по Сирии, такие акции могут спровоцировать масштабную вооруженную эскалацию, заявил МИД РФ.Минобороны Сирии сообщало, что в ночь на понедельник несколько человек погибли в результате израильской атаки на окрестности города Алеппо, нанесен материальный ущерб. Кроме того, 29 мая ВВС Израиля поразили жилое здание в городе Банияс провинции Тартус, что привело к гибели двухлетней девочки и ранению членов ее семьи, а также других проживающих в этом доме мирных жителей."В Москве решительно осуждают данные агрессивные действия, представляющие собой грубое нарушение суверенитета Сирии и базовых норм международного права. Подобные силовые акции, которые в нынешней напряженной региональной ситуации могут привести к крайне опасным последствиям и спровоцировать масштабную вооруженную эскалацию, недопустимы", - сообщило министерство на своем сайте.Там подчеркнули, что МИД России "в очередной раз настоятельно призывает израильское руководство отказаться от этой порочной практики, чреватой неконтролируемой дестабилизацией обстановки на всем Ближнем Востоке".
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в мире, сирия, россия, москва, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, Россия, Москва, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия осудила израильские удары по Сирии
МИД заявил, что удары Израиля по Сирии могут спровоцировать масштабную эскалацию