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США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по России - РИА Новости, 03.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:07 03.06.2024 (обновлено: 19:52 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/udary-1950266264.html
США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по России
США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по России - РИА Новости, 03.06.2024
США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по России
США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по России, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:07
2024-06-03T19:52
сша
специальная военная операция на украине
украина
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ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по России, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Я думаю, что никого не должно шокировать то, что президент Зеленский, с одной стороны, благодарен, а с другой — продолжает продвигать свой кейс. Поэтому у нас будет такой разговор. У нас будут такие обсуждения с украинцами", — сказал он на брифинге для СМИ.Кирби добавил, что пока не может сказать, приведут ли эти обсуждения "к дополнительным политическим изменениям", уточнив, что США не "повернутся спиной к потребностям Украины".Вашингтон, по его словам, продолжит видоизменять поддержку по мере "эволюции" ситуации на поле боя.На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.Как заявил накануне Кирби, сейчас разрешение действует с ограничениями и распространяется на те цели внутри России, которые, по мнению США, могут представлять угрозу Харьковской области. По его словам, речь идет "о расположениях военных, огневых позициях, логистических базах".Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.
https://ria.ru/20240602/zelenskiy-1949989386.html
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США, Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия
США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по России

Белый дом: США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по России, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Я думаю, что никого не должно шокировать то, что президент Зеленский, с одной стороны, благодарен, а с другой — продолжает продвигать свой кейс. Поэтому у нас будет такой разговор. У нас будут такие обсуждения с украинцами", — сказал он на брифинге для СМИ.
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Кирби добавил, что пока не может сказать, приведут ли эти обсуждения "к дополнительным политическим изменениям", уточнив, что США не "повернутся спиной к потребностям Украины".
Вашингтон, по его словам, продолжит видоизменять поддержку по мере "эволюции" ситуации на поле боя.
На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.
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Как заявил накануне Кирби, сейчас разрешение действует с ограничениями и распространяется на те цели внутри России, которые, по мнению США, могут представлять угрозу Харьковской области. По его словам, речь идет "о расположениях военных, огневых позициях, логистических базах".
Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.
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