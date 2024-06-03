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Нидерланды позволят Украине использовать F-16 для ударов по России

Нидерланды позволят Украине использовать F-16 для ударов по России - РИА Новости, 03.06.2024

Нидерланды позволят Украине использовать F-16 для ударов по России

Нидерланды разрешают Киеву использовать свои F-16 для нанесения ударов по "военным целям" на территории РФ, заявила глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:41

2024-06-03T11:41

2024-06-03T11:56

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Нидерланды разрешают Киеву использовать свои F-16 для нанесения ударов по "военным целям" на территории РФ, заявила глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью изданию Politico.Как заявила Оллонгрен во время форума по безопасности в Сингапуре, Нидерланды, в отличие от Бельгии, не будут накладывать ограничения на использование своих F-16."Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке: как только мы передаем что-то Украине, они могут это использовать... Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, что означает, что они будут использовать это (F-16 - ред.) для выбора военных целей", - заявила Оллонгрен.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб в свою очередь заявила, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые самолеты должны поступить в текущем году.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

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