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Алаудинов рассказал, зачем Запад разрешил ВСУ наносить удары вглубь России - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:54 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/udary-1950091396.html
Алаудинов рассказал, зачем Запад разрешил ВСУ наносить удары вглубь России
Алаудинов рассказал, зачем Запад разрешил ВСУ наносить удары вглубь России - РИА Новости, 03.06.2024
Алаудинов рассказал, зачем Запад разрешил ВСУ наносить удары вглубь России
Запад хочет спровоцировать ударами ВСУ вглубь России беспорядки и волнения среди мирного населения, это часть идущей гибридной войны против РФ, но этот замысел... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T08:54
2024-06-03T08:54
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
апты алаудинов
джо байден
владимир путин
нато
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 3 июн – РИА Новости. Запад хочет спровоцировать ударами ВСУ вглубь России беспорядки и волнения среди мирного населения, это часть идущей гибридной войны против РФ, но этот замысел обречен на провал, заявил журналистам командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов. "Я считаю, что Запад, он уже понимает, что в ... СВО уже проиграл. То есть удивляться тут нечему. Ну и естественно, проигравший непосредственно на передовой Запад пытается сделать все для того, чтобы нанести максимальный удар по мирному населению. Для того, чтобы заставить население страны где-то взбунтоваться, где-то начать проводить какие-то акции. Не понимает духовную составляющую нашего населения, нашей страны", - заявил Алаудинов. По его мнению, разрешение западных политиков ВСУ наносить удары вглубь российской территории – это часть идущей гибридной войны против России. Но этот замысел обречен на провал. Ранее представитель госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
https://ria.ru/20240527/voyna-1948457320.html
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россия, украина, сша, апты алаудинов, джо байден, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Апты Алаудинов, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Алаудинов рассказал, зачем Запад разрешил ВСУ наносить удары вглубь России

Алаудинов: Запад хочет спровоцировать волнения в РФ ударами ВСУ по ее территории

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramПоследствия обстрела спального района в Белгороде
Последствия обстрела спального района в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Последствия обстрела спального района в Белгороде
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 3 июн – РИА Новости. Запад хочет спровоцировать ударами ВСУ вглубь России беспорядки и волнения среди мирного населения, это часть идущей гибридной войны против РФ, но этот замысел обречен на провал, заявил журналистам командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов.
"Я считаю, что Запад, он уже понимает, что в ... СВО уже проиграл. То есть удивляться тут нечему. Ну и естественно, проигравший непосредственно на передовой Запад пытается сделать все для того, чтобы нанести максимальный удар по мирному населению. Для того, чтобы заставить население страны где-то взбунтоваться, где-то начать проводить какие-то акции. Не понимает духовную составляющую нашего населения, нашей страны", - заявил Алаудинов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Запад нашел слабое место России
1 июня, 08:00
По его мнению, разрешение западных политиков ВСУ наносить удары вглубь российской территории – это часть идущей гибридной войны против России. Но этот замысел обречен на провал.
Ранее представитель госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Европа все-таки решила пойти по стопам Наполеона и Гитлера
2 июня, 08:00
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад приучает себя к мысли о скорой мировой войне
27 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШААпты АлаудиновДжо БайденВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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