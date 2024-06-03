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В США назвали сообщения хуситов об ударе по авианосцу ложными - РИА Новости, 03.06.2024
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13:52 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/udar-1950163545.html
В США назвали сообщения хуситов об ударе по авианосцу ложными
В США назвали сообщения хуситов об ударе по авианосцу ложными - РИА Новости, 03.06.2024
В США назвали сообщения хуситов об ударе по авианосцу ложными
В США назвали ложными сообщения правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) о нанесении удара по американскому авианосцу "Дуайт Эйзенхауэр" в... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:52
2024-06-03T13:52
в мире
космос - риа наука
красное море
сша
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дуайт эйзенхауэр
ансар алла
министерство обороны сша
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В США назвали ложными сообщения правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) о нанесении удара по американскому авианосцу "Дуайт Эйзенхауэр" в Красном море, сообщает издание Business Insider со ссылкой на неназванного представителя Пентагона. Ранее представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что они атаковали в Красном море авианосец и эсминец США и ряд кораблей. Позднее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что сбило беспилотный летательный аппарат, а также две противокорабельные баллистические ракеты хуситов в южной части Красного моря. "Сообщения об ударе по (авианосцу) "Дуайт Эйзенхауэр" были ложными", - приводит издание слова чиновника. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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в мире, космос - риа наука, красное море, сша, йемен, дуайт эйзенхауэр, ансар алла, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Космос - РИА Наука, Красное море, США, Йемен, Дуайт Эйзенхауэр, Ансар Алла, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США назвали сообщения хуситов об ударе по авианосцу ложными

BI: в США назвали сообщения об ударе по "Дуайт Эйзенхауэру" ложью

© Фото : Petty Officer 2nd Class Cole KellerАмериканский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр"
Американский авианосец Дуайт Эйзенхауэр - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : Petty Officer 2nd Class Cole Keller
Американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр". Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В США назвали ложными сообщения правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) о нанесении удара по американскому авианосцу "Дуайт Эйзенхауэр" в Красном море, сообщает издание Business Insider со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.
Ранее представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что они атаковали в Красном море авианосец и эсминец США и ряд кораблей. Позднее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что сбило беспилотный летательный аппарат, а также две противокорабельные баллистические ракеты хуситов в южной части Красного моря.
«
"Сообщения об ударе по (авианосцу) "Дуайт Эйзенхауэр" были ложными", - приводит издание слова чиновника.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
Американский авианосец Эйзенхауэр - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море
2 июня, 00:23
 
В миреКосмос - РИА НаукаКрасное мореСШАЙеменДуайт ЭйзенхауэрАнсар АллаМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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