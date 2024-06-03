https://ria.ru/20240603/udar-1950163545.html

В США назвали сообщения хуситов об ударе по авианосцу ложными

В США назвали сообщения хуситов об ударе по авианосцу ложными - РИА Новости, 03.06.2024

В США назвали сообщения хуситов об ударе по авианосцу ложными

В США назвали ложными сообщения правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) о нанесении удара по американскому авианосцу "Дуайт Эйзенхауэр" в... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T13:52

2024-06-03T13:52

2024-06-03T13:52

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В США назвали ложными сообщения правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) о нанесении удара по американскому авианосцу "Дуайт Эйзенхауэр" в Красном море, сообщает издание Business Insider со ссылкой на неназванного представителя Пентагона. Ранее представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что они атаковали в Красном море авианосец и эсминец США и ряд кораблей. Позднее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что сбило беспилотный летательный аппарат, а также две противокорабельные баллистические ракеты хуситов в южной части Красного моря. "Сообщения об ударе по (авианосцу) "Дуайт Эйзенхауэр" были ложными", - приводит издание слова чиновника. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240602/khusity-1949946038.html

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