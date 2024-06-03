https://ria.ru/20240603/udar-1950163545.html
В США назвали сообщения хуситов об ударе по авианосцу ложными
В США назвали сообщения хуситов об ударе по авианосцу ложными - РИА Новости, 03.06.2024
В США назвали сообщения хуситов об ударе по авианосцу ложными
В США назвали ложными сообщения правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) о нанесении удара по американскому авианосцу "Дуайт Эйзенхауэр" в... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:52
2024-06-03T13:52
2024-06-03T13:52
в мире
космос - риа наука
красное море
сша
йемен
дуайт эйзенхауэр
ансар алла
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905932352_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_f0728ef1ca2bedd83f36590b68e9702e.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В США назвали ложными сообщения правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) о нанесении удара по американскому авианосцу "Дуайт Эйзенхауэр" в Красном море, сообщает издание Business Insider со ссылкой на неназванного представителя Пентагона. Ранее представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что они атаковали в Красном море авианосец и эсминец США и ряд кораблей. Позднее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что сбило беспилотный летательный аппарат, а также две противокорабельные баллистические ракеты хуситов в южной части Красного моря. "Сообщения об ударе по (авианосцу) "Дуайт Эйзенхауэр" были ложными", - приводит издание слова чиновника. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240602/khusity-1949946038.html
красное море
сша
йемен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905932352_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_67a2278af4aff62ad0f94f1062c5a822.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, космос - риа наука, красное море, сша, йемен, дуайт эйзенхауэр, ансар алла, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Космос - РИА Наука, Красное море, США, Йемен, Дуайт Эйзенхауэр, Ансар Алла, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США назвали сообщения хуситов об ударе по авианосцу ложными
BI: в США назвали сообщения об ударе по "Дуайт Эйзенхауэру" ложью