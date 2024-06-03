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В Тюмени мужчина кинул бутылку с зажигательной смесью в храм - РИА Новости, 03.06.2024
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21:19 03.06.2024 (обновлено: 22:46 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/tyumen-1950284048.html
В Тюмени мужчина кинул бутылку с зажигательной смесью в храм
В Тюмени мужчина кинул бутылку с зажигательной смесью в храм - РИА Новости, 03.06.2024
В Тюмени мужчина кинул бутылку с зажигательной смесью в храм
В Тюмени мужчина попытался поджечь храм имени святого князя Димитрия Донского, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T21:19
2024-06-03T22:46
происшествия
тюмень
россия
дмитрий донской
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ТЮМЕНЬ, 3 июн — РИА Новости. В Тюмени мужчина попытался поджечь храм имени святого князя Димитрия Донского, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области."Около 20 часов 40 минут (время местное) неизвестный мужчина с помощью бутылки с зажигательной смесью совершил попытку поджога фасада здания храма "Во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского", расположенного на улице Республики города Тюмени", — говорится в публикации.Сейчас силовики устанавливают личность злоумышленника и готовятся к его задержанию.Следственный комитет завел дела по статьям о вандализме и умышленном уничтожении или повреждении имущества.По данным сайта храма Всех Святых города Тюмени, храм-часовня Димитрия Донского имеет статус воинского, в нем совершается ежедневная молитва о защите Отечества "от нашествий вражеских, раздоров и нестроений" и происходит персональное поминовение воинов-тюменцев, погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане. Сюда приходят их родные и близкие, а также участники боевых действий.
https://ria.ru/20240413/narushitel-1939844007.html
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происшествия, тюмень, россия, дмитрий донской, тюменская область
Происшествия, Тюмень, Россия, Дмитрий Донской, Тюменская область
В Тюмени мужчина кинул бутылку с зажигательной смесью в храм

МВД: в Тюмени мужчина кинул бутылку с зажигательной смесью в фасад храма

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции
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ТЮМЕНЬ, 3 июн — РИА Новости. В Тюмени мужчина попытался поджечь храм имени святого князя Димитрия Донского, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.
"Около 20 часов 40 минут (время местное) неизвестный мужчина с помощью бутылки с зажигательной смесью совершил попытку поджога фасада здания храма "Во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского", расположенного на улице Республики города Тюмени", — говорится в публикации.
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Сейчас силовики устанавливают личность злоумышленника и готовятся к его задержанию.
Следственный комитет завел дела по статьям о вандализме и умышленном уничтожении или повреждении имущества.
По данным сайта храма Всех Святых города Тюмени, храм-часовня Димитрия Донского имеет статус воинского, в нем совершается ежедневная молитва о защите Отечества "от нашествий вражеских, раздоров и нестроений" и происходит персональное поминовение воинов-тюменцев, погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане. Сюда приходят их родные и близкие, а также участники боевых действий.
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