https://ria.ru/20240603/tyumen-1950284048.html

В Тюмени мужчина кинул бутылку с зажигательной смесью в храм

В Тюмени мужчина кинул бутылку с зажигательной смесью в храм - РИА Новости, 03.06.2024

В Тюмени мужчина кинул бутылку с зажигательной смесью в храм

В Тюмени мужчина попытался поджечь храм имени святого князя Димитрия Донского, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T21:19

2024-06-03T21:19

2024-06-03T22:46

происшествия

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дмитрий донской

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ТЮМЕНЬ, 3 июн — РИА Новости. В Тюмени мужчина попытался поджечь храм имени святого князя Димитрия Донского, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области."Около 20 часов 40 минут (время местное) неизвестный мужчина с помощью бутылки с зажигательной смесью совершил попытку поджога фасада здания храма "Во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского", расположенного на улице Республики города Тюмени", — говорится в публикации.Сейчас силовики устанавливают личность злоумышленника и готовятся к его задержанию.Следственный комитет завел дела по статьям о вандализме и умышленном уничтожении или повреждении имущества.По данным сайта храма Всех Святых города Тюмени, храм-часовня Димитрия Донского имеет статус воинского, в нем совершается ежедневная молитва о защите Отечества "от нашествий вражеских, раздоров и нестроений" и происходит персональное поминовение воинов-тюменцев, погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане. Сюда приходят их родные и близкие, а также участники боевых действий.

https://ria.ru/20240413/narushitel-1939844007.html

https://ria.ru/20240316/peterburg-1933504810.html

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происшествия, тюмень, россия, дмитрий донской, тюменская область