https://ria.ru/20240603/tyumen-1950284048.html
В Тюмени мужчина кинул бутылку с зажигательной смесью в храм
В Тюмени мужчина кинул бутылку с зажигательной смесью в храм - РИА Новости, 03.06.2024
В Тюмени мужчина кинул бутылку с зажигательной смесью в храм
В Тюмени мужчина попытался поджечь храм имени святого князя Димитрия Донского, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T21:19
2024-06-03T21:19
2024-06-03T22:46
происшествия
тюмень
россия
дмитрий донской
тюменская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
ТЮМЕНЬ, 3 июн — РИА Новости. В Тюмени мужчина попытался поджечь храм имени святого князя Димитрия Донского, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области."Около 20 часов 40 минут (время местное) неизвестный мужчина с помощью бутылки с зажигательной смесью совершил попытку поджога фасада здания храма "Во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского", расположенного на улице Республики города Тюмени", — говорится в публикации.Сейчас силовики устанавливают личность злоумышленника и готовятся к его задержанию.Следственный комитет завел дела по статьям о вандализме и умышленном уничтожении или повреждении имущества.По данным сайта храма Всех Святых города Тюмени, храм-часовня Димитрия Донского имеет статус воинского, в нем совершается ежедневная молитва о защите Отечества "от нашествий вражеских, раздоров и нестроений" и происходит персональное поминовение воинов-тюменцев, погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане. Сюда приходят их родные и близкие, а также участники боевых действий.
https://ria.ru/20240413/narushitel-1939844007.html
https://ria.ru/20240316/peterburg-1933504810.html
тюмень
россия
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюмень, россия, дмитрий донской, тюменская область
Происшествия, Тюмень, Россия, Дмитрий Донской, Тюменская область
В Тюмени мужчина кинул бутылку с зажигательной смесью в храм
МВД: в Тюмени мужчина кинул бутылку с зажигательной смесью в фасад храма