https://ria.ru/20240603/turtsiya-1950081192.html

Российские туристы испытывают проблемы с оплатой в Турции, сообщил источник

Российские туристы испытывают проблемы с оплатой в Турции, сообщил источник - РИА Новости, 03.06.2024

Российские туристы испытывают проблемы с оплатой в Турции, сообщил источник

Банковский сектор Турции получает сигналы от туристической отрасли о наличии проблем у российских туристов с оплатой услуг в республике, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T06:05

2024-06-03T06:05

2024-06-03T06:09

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туризм

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АНКАРА, 3 июн – РИА Новости. Банковский сектор Турции получает сигналы от туристической отрасли о наличии проблем у российских туристов с оплатой услуг в республике, заявил РИА Новости источник в одном из частных банков в Анкаре. Туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями, писала ранее газета Aydınlık. "Имеются обращения от туристического сектора. В ряде случаев, не проходит оплата по нашим системам из-за известных санкций, туристы не могут оплатить за покупку, услугу. Стараемся искать пути решения, но в целом, конечно же, трудности имеются", - сообщил собеседник агентства. Источник также заявил об отсутствии информации о конкретных сроках решения проблемы с банковскими переводами из России в Турцию. Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряжённой, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240528/turtsiya-1948820941.html

https://ria.ru/20240527/turtsiya-1948542666.html

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россия, турция, алексей ерхов, в мире