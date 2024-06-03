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Российские туристы испытывают проблемы с оплатой в Турции, сообщил источник - РИА Новости, 03.06.2024
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Туризм
 
06:05 03.06.2024 (обновлено: 06:09 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/turtsiya-1950081192.html
Российские туристы испытывают проблемы с оплатой в Турции, сообщил источник
Российские туристы испытывают проблемы с оплатой в Турции, сообщил источник - РИА Новости, 03.06.2024
Российские туристы испытывают проблемы с оплатой в Турции, сообщил источник
Банковский сектор Турции получает сигналы от туристической отрасли о наличии проблем у российских туристов с оплатой услуг в республике, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T06:05
2024-06-03T06:09
россия
турция
алексей ерхов
в мире
туризм
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АНКАРА, 3 июн – РИА Новости. Банковский сектор Турции получает сигналы от туристической отрасли о наличии проблем у российских туристов с оплатой услуг в республике, заявил РИА Новости источник в одном из частных банков в Анкаре. Туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями, писала ранее газета Aydınlık. "Имеются обращения от туристического сектора. В ряде случаев, не проходит оплата по нашим системам из-за известных санкций, туристы не могут оплатить за покупку, услугу. Стараемся искать пути решения, но в целом, конечно же, трудности имеются", - сообщил собеседник агентства. Источник также заявил об отсутствии информации о конкретных сроках решения проблемы с банковскими переводами из России в Турцию. Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряжённой, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240528/turtsiya-1948820941.html
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россия, турция, алексей ерхов, в мире
Россия, Турция, Алексей Ерхов, В мире, Туризм
Российские туристы испытывают проблемы с оплатой в Турции, сообщил источник

Банки получают сигналы о проблемах с оплатой у российских туристов в Турции

© РИА Новости / Мария СеливановаТуристы на торговой улице в центре Бодрума
Туристы на торговой улице в центре Бодрума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Туристы на торговой улице в центре Бодрума. Архивное фото
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АНКАРА, 3 июн – РИА Новости. Банковский сектор Турции получает сигналы от туристической отрасли о наличии проблем у российских туристов с оплатой услуг в республике, заявил РИА Новости источник в одном из частных банков в Анкаре.
Туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями, писала ранее газета Aydınlık.
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"Имеются обращения от туристического сектора. В ряде случаев, не проходит оплата по нашим системам из-за известных санкций, туристы не могут оплатить за покупку, услугу. Стараемся искать пути решения, но в целом, конечно же, трудности имеются", - сообщил собеседник агентства.
Источник также заявил об отсутствии информации о конкретных сроках решения проблемы с банковскими переводами из России в Турцию.
Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряжённой, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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