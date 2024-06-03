Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова предложила ввести ответственность за допущение травли детей - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:00 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/travlya-1950282316.html
Львова-Белова предложила ввести ответственность за допущение травли детей
Львова-Белова предложила ввести ответственность за допущение травли детей - РИА Новости, 03.06.2024
Львова-Белова предложила ввести ответственность за допущение травли детей
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила раскрыть в законе понятие травли и установить ответственность социальных... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T21:00
2024-06-03T21:00
общество
россия
мария львова-белова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756566200_0:65:3070:1792_1920x0_80_0_0_e47457567ac95920a645479deb93a3c8.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила раскрыть в законе понятие травли и установить ответственность социальных педагогов за допущение таких фактов. "Рекомендовать правительству РФ: рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство в части раскрытия понятия травли, введения административной ответственности социальных педагогов и иных должностных лиц за допущение фактов травли", - говорится в ежегодном докладе уполномоченного. Кроме того, органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних рекомендовано продолжить анализ состояния законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних лиц и мониторинг интернета, обращая особое внимание на факты травли (буллинга) в образовательных организациях и социальных учреждениях, по итогам которого вырабатывать действенные меры профилактического характера, в том числе в сфере информационной безопасности. "При выявлении фактов размещения в сети "Интернет" информации, содержащей сведения о противоправных действиях, унижающих честь и достоинство ребёнка, информировать органы полиции в целях её блокировки и принятия мер, направленных на защиту прав детей", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240531/lvova-belova-1949707205.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756566200_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bb490e27b39749b58a93353e46a39aff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, мария львова-белова
Общество, Россия, Мария Львова-Белова
Львова-Белова предложила ввести ответственность за допущение травли детей

Детский омбудсмен Львова-Белова предложила раскрыть понятие травли в законе

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкМария Львова-Белова
Мария Львова-Белова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Мария Львова-Белова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила раскрыть в законе понятие травли и установить ответственность социальных педагогов за допущение таких фактов.
"Рекомендовать правительству РФ: рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство в части раскрытия понятия травли, введения административной ответственности социальных педагогов и иных должностных лиц за допущение фактов травли", - говорится в ежегодном докладе уполномоченного.
Кроме того, органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних рекомендовано продолжить анализ состояния законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних лиц и мониторинг интернета, обращая особое внимание на факты травли (буллинга) в образовательных организациях и социальных учреждениях, по итогам которого вырабатывать действенные меры профилактического характера, в том числе в сфере информационной безопасности.
"При выявлении фактов размещения в сети "Интернет" информации, содержащей сведения о противоправных действиях, унижающих честь и достоинство ребёнка, информировать органы полиции в целях её блокировки и принятия мер, направленных на защиту прав детей", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Львова-Белова хочет провести всероссийскую инспекцию органов опеки
31 мая, 15:52
 
ОбществоРоссияМария Львова-Белова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала