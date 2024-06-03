https://ria.ru/20240603/travlya-1950282316.html
Львова-Белова предложила ввести ответственность за допущение травли детей
Львова-Белова предложила ввести ответственность за допущение травли детей - РИА Новости, 03.06.2024
Львова-Белова предложила ввести ответственность за допущение травли детей
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила раскрыть в законе понятие травли и установить ответственность социальных... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T21:00
2024-06-03T21:00
2024-06-03T21:00
общество
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила раскрыть в законе понятие травли и установить ответственность социальных педагогов за допущение таких фактов. "Рекомендовать правительству РФ: рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство в части раскрытия понятия травли, введения административной ответственности социальных педагогов и иных должностных лиц за допущение фактов травли", - говорится в ежегодном докладе уполномоченного. Кроме того, органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних рекомендовано продолжить анализ состояния законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних лиц и мониторинг интернета, обращая особое внимание на факты травли (буллинга) в образовательных организациях и социальных учреждениях, по итогам которого вырабатывать действенные меры профилактического характера, в том числе в сфере информационной безопасности. "При выявлении фактов размещения в сети "Интернет" информации, содержащей сведения о противоправных действиях, унижающих честь и достоинство ребёнка, информировать органы полиции в целях её блокировки и принятия мер, направленных на защиту прав детей", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240531/lvova-belova-1949707205.html
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общество, россия, мария львова-белова
Общество, Россия, Мария Львова-Белова
Львова-Белова предложила ввести ответственность за допущение травли детей
Детский омбудсмен Львова-Белова предложила раскрыть понятие травли в законе
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила раскрыть в законе понятие травли и установить ответственность социальных педагогов за допущение таких фактов.
"Рекомендовать правительству РФ: рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство в части раскрытия понятия травли, введения административной ответственности социальных педагогов и иных должностных лиц за допущение фактов травли", - говорится в ежегодном докладе уполномоченного.
Кроме того, органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних рекомендовано продолжить анализ состояния законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних лиц и мониторинг интернета, обращая особое внимание на факты травли (буллинга) в образовательных организациях и социальных учреждениях, по итогам которого вырабатывать действенные меры профилактического характера, в том числе в сфере информационной безопасности.
"При выявлении фактов размещения в сети "Интернет" информации, содержащей сведения о противоправных действиях, унижающих честь и достоинство ребёнка, информировать органы полиции в целях её блокировки и принятия мер, направленных на защиту прав детей", - говорится в документе.