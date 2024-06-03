Задачи трансформации глобальной финансовой системы обсудят на ПМЭФ
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Задачи "пересборки" глобальной финансовой системы с учетом меняющихся реалий и интересов новых центров роста - государств глобального Юга, а также растущую роль банков и всего финансового сектора в обеспечении реализации программ и стратегий развития на национальном и международном уровнях обсудят участники сессии, которая пройдет 7 июня в рамках деловой программы ПМЭФ-2024, сообщается на сайте форума.
Сессия на тему "Трансформация в интересах глобального роста: Роль финансового сектора в достижении стратегических целей развития" инициирована ВТБ. Ожидается, что в ней примут участие вице-премьер РФ Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин, профильные министры из ОАЭ, Омана, Сербии и Египта.
Росконгресс назвал главную тему ПМЭФ-2024
22 апреля, 10:21
Как отмечается в сообщении, финансовый сектор формирует необходимый инструментарий для решения ключевых практических задач, а также сам выступает драйвером актуальной для экономики и общества повестки – инфраструктурной, технологической, климатической. Полномасштабная реализация финансового потенциала стран с развивающейся экономикой, новых международных и национальных институтов развития имеет важное значение для укрепления глобального роста.
Участники сессии определят, какие изменения в финансовом секторе России и других стран с развивающимися рынками сегодня наиболее востребованы в контексте задач развития национальной экономики, какими должны быть приоритеты трансформации глобальной финансовой системы в условиях современных вызовов, что необходимо сделать для углубления взаимодействия глобального Юга в финансовой сфере в целях обеспечения безопасного, устойчивого и сбалансированного мирового развития и роста.
Как отметил РИА Новости президент агентства "БизнесДром" Арсений Поярков, трансформация мировой финансовой системы уже активно идет, и это не теоретические рассуждения, а вполне практический контекст.
"Если сейчас это действительно похоже на экономическую фрагментацию, когда экономики "расходятся по своим углам", разрушаются привычные институциональные связи, в том числе инфраструктура международного экономического сотрудничества и развития (роль таких институтов как МВФ или Всемирный банк существенно девальвировалась, а позиции доллара и евро как мировых валют резко пошатнулись), то уже скоро мы увидим новую волну интеграции. На базе не политизированных, не ангажированных и не стремящихся к использованию своего положения в целях шантажа, санкций, ограничения рыночного развития институтов - то есть замена западным, но в юрисдикциях того самого "глобального Юга", - сказал он.
Вместо SWIFT, биржевой инфраструктуры и депозитариев Запада эти политически нейтральные институты будут готовы к открытой работе с банками, компаниями, эмитентами из любой страны, считает эксперт.
"Это, кстати, должно определить и более низкий уровень транзакционных издержек - поскольку все эти институты не должны закладывать монопольную сверхмаржинальность, как это зачастую происходит сейчас. Международные расчеты станут эффективнее и даже дешевле, конкурентная среда - более здоровой. Даже рынок капитала станет доступнее эмитентам разных стран", - добавил Поярков.