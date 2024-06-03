https://ria.ru/20240603/transformatsiya-1950260586.html

Задачи трансформации глобальной финансовой системы обсудят на ПМЭФ

Задачи трансформации глобальной финансовой системы обсудят на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2024

Задачи трансформации глобальной финансовой системы обсудят на ПМЭФ

Задачи "пересборки" глобальной финансовой системы с учетом меняющихся реалий и интересов новых центров роста - государств глобального Юга, а также растущую роль РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T18:44

2024-06-03T18:44

2024-06-03T18:44

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МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Задачи "пересборки" глобальной финансовой системы с учетом меняющихся реалий и интересов новых центров роста - государств глобального Юга, а также растущую роль банков и всего финансового сектора в обеспечении реализации программ и стратегий развития на национальном и международном уровнях обсудят участники сессии, которая пройдет 7 июня в рамках деловой программы ПМЭФ-2024, сообщается на сайте форума. Сессия на тему "Трансформация в интересах глобального роста: Роль финансового сектора в достижении стратегических целей развития" инициирована ВТБ. Ожидается, что в ней примут участие вице-премьер РФ Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин, профильные министры из ОАЭ, Омана, Сербии и Египта. Как отмечается в сообщении, финансовый сектор формирует необходимый инструментарий для решения ключевых практических задач, а также сам выступает драйвером актуальной для экономики и общества повестки – инфраструктурной, технологической, климатической. Полномасштабная реализация финансового потенциала стран с развивающейся экономикой, новых международных и национальных институтов развития имеет важное значение для укрепления глобального роста. Участники сессии определят, какие изменения в финансовом секторе России и других стран с развивающимися рынками сегодня наиболее востребованы в контексте задач развития национальной экономики, какими должны быть приоритеты трансформации глобальной финансовой системы в условиях современных вызовов, что необходимо сделать для углубления взаимодействия глобального Юга в финансовой сфере в целях обеспечения безопасного, устойчивого и сбалансированного мирового развития и роста. Как отметил РИА Новости президент агентства "БизнесДром" Арсений Поярков, трансформация мировой финансовой системы уже активно идет, и это не теоретические рассуждения, а вполне практический контекст. "Если сейчас это действительно похоже на экономическую фрагментацию, когда экономики "расходятся по своим углам", разрушаются привычные институциональные связи, в том числе инфраструктура международного экономического сотрудничества и развития (роль таких институтов как МВФ или Всемирный банк существенно девальвировалась, а позиции доллара и евро как мировых валют резко пошатнулись), то уже скоро мы увидим новую волну интеграции. На базе не политизированных, не ангажированных и не стремящихся к использованию своего положения в целях шантажа, санкций, ограничения рыночного развития институтов - то есть замена западным, но в юрисдикциях того самого "глобального Юга", - сказал он. Вместо SWIFT, биржевой инфраструктуры и депозитариев Запада эти политически нейтральные институты будут готовы к открытой работе с банками, компаниями, эмитентами из любой страны, считает эксперт. "Это, кстати, должно определить и более низкий уровень транзакционных издержек - поскольку все эти институты не должны закладывать монопольную сверхмаржинальность, как это зачастую происходит сейчас. Международные расчеты станут эффективнее и даже дешевле, конкурентная среда - более здоровой. Даже рынок капитала станет доступнее эмитентам разных стран", - добавил Поярков.

https://ria.ru/20240422/pmef-1941441205.html

https://ria.ru/20240405/forum-1938093043.html

https://ria.ru/20240515/pmef2024-1946146854.html

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Алёна Пава

юг, россия, оаэ, арсений поярков, александр новак, антон силуанов, мвф, всемирный банк, swift, втб (банк), трансформация