Рейтинг@Mail.ru
Задачи трансформации глобальной финансовой системы обсудят на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
18:44 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/transformatsiya-1950260586.html
Задачи трансформации глобальной финансовой системы обсудят на ПМЭФ
Задачи трансформации глобальной финансовой системы обсудят на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2024
Задачи трансформации глобальной финансовой системы обсудят на ПМЭФ
Задачи "пересборки" глобальной финансовой системы с учетом меняющихся реалий и интересов новых центров роста - государств глобального Юга, а также растущую роль РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:44
2024-06-03T18:44
пмэф-2024
юг
россия
оаэ
арсений поярков
александр новак
антон силуанов
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950238693_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_1126cbf6d9ccb15ff559e07fcb5423e1.jpg
МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Задачи "пересборки" глобальной финансовой системы с учетом меняющихся реалий и интересов новых центров роста - государств глобального Юга, а также растущую роль банков и всего финансового сектора в обеспечении реализации программ и стратегий развития на национальном и международном уровнях обсудят участники сессии, которая пройдет 7 июня в рамках деловой программы ПМЭФ-2024, сообщается на сайте форума. Сессия на тему "Трансформация в интересах глобального роста: Роль финансового сектора в достижении стратегических целей развития" инициирована ВТБ. Ожидается, что в ней примут участие вице-премьер РФ Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин, профильные министры из ОАЭ, Омана, Сербии и Египта. Как отмечается в сообщении, финансовый сектор формирует необходимый инструментарий для решения ключевых практических задач, а также сам выступает драйвером актуальной для экономики и общества повестки – инфраструктурной, технологической, климатической. Полномасштабная реализация финансового потенциала стран с развивающейся экономикой, новых международных и национальных институтов развития имеет важное значение для укрепления глобального роста. Участники сессии определят, какие изменения в финансовом секторе России и других стран с развивающимися рынками сегодня наиболее востребованы в контексте задач развития национальной экономики, какими должны быть приоритеты трансформации глобальной финансовой системы в условиях современных вызовов, что необходимо сделать для углубления взаимодействия глобального Юга в финансовой сфере в целях обеспечения безопасного, устойчивого и сбалансированного мирового развития и роста. Как отметил РИА Новости президент агентства "БизнесДром" Арсений Поярков, трансформация мировой финансовой системы уже активно идет, и это не теоретические рассуждения, а вполне практический контекст. "Если сейчас это действительно похоже на экономическую фрагментацию, когда экономики "расходятся по своим углам", разрушаются привычные институциональные связи, в том числе инфраструктура международного экономического сотрудничества и развития (роль таких институтов как МВФ или Всемирный банк существенно девальвировалась, а позиции доллара и евро как мировых валют резко пошатнулись), то уже скоро мы увидим новую волну интеграции. На базе не политизированных, не ангажированных и не стремящихся к использованию своего положения в целях шантажа, санкций, ограничения рыночного развития институтов - то есть замена западным, но в юрисдикциях того самого "глобального Юга", - сказал он. Вместо SWIFT, биржевой инфраструктуры и депозитариев Запада эти политически нейтральные институты будут готовы к открытой работе с банками, компаниями, эмитентами из любой страны, считает эксперт. "Это, кстати, должно определить и более низкий уровень транзакционных издержек - поскольку все эти институты не должны закладывать монопольную сверхмаржинальность, как это зачастую происходит сейчас. Международные расчеты станут эффективнее и даже дешевле, конкурентная среда - более здоровой. Даже рынок капитала станет доступнее эмитентам разных стран", - добавил Поярков.
https://ria.ru/20240422/pmef-1941441205.html
https://ria.ru/20240405/forum-1938093043.html
https://ria.ru/20240515/pmef2024-1946146854.html
юг
россия
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950238693_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_00e7f77f69bdd0132c208bc2f0c2fb0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юг, россия, оаэ, арсений поярков, александр новак, антон силуанов, мвф, всемирный банк, swift, втб (банк), трансформация
ПМЭФ-2024, Юг, Россия, ОАЭ, Арсений Поярков, Александр Новак, Антон Силуанов, МВФ, Всемирный банк, SWIFT, ВТБ (банк), трансформация

Задачи трансформации глобальной финансовой системы обсудят на ПМЭФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Задачи "пересборки" глобальной финансовой системы с учетом меняющихся реалий и интересов новых центров роста - государств глобального Юга, а также растущую роль банков и всего финансового сектора в обеспечении реализации программ и стратегий развития на национальном и международном уровнях обсудят участники сессии, которая пройдет 7 июня в рамках деловой программы ПМЭФ-2024, сообщается на сайте форума.
Сессия на тему "Трансформация в интересах глобального роста: Роль финансового сектора в достижении стратегических целей развития" инициирована ВТБ. Ожидается, что в ней примут участие вице-премьер РФ Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин, профильные министры из ОАЭ, Омана, Сербии и Египта.
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Росконгресс назвал главную тему ПМЭФ-2024
22 апреля, 10:21
Как отмечается в сообщении, финансовый сектор формирует необходимый инструментарий для решения ключевых практических задач, а также сам выступает драйвером актуальной для экономики и общества повестки – инфраструктурной, технологической, климатической. Полномасштабная реализация финансового потенциала стран с развивающейся экономикой, новых международных и национальных институтов развития имеет важное значение для укрепления глобального роста.
Участники сессии определят, какие изменения в финансовом секторе России и других стран с развивающимися рынками сегодня наиболее востребованы в контексте задач развития национальной экономики, какими должны быть приоритеты трансформации глобальной финансовой системы в условиях современных вызовов, что необходимо сделать для углубления взаимодействия глобального Юга в финансовой сфере в целях обеспечения безопасного, устойчивого и сбалансированного мирового развития и роста.
Как отметил РИА Новости президент агентства "БизнесДром" Арсений Поярков, трансформация мировой финансовой системы уже активно идет, и это не теоретические рассуждения, а вполне практический контекст.
Женщина проходит мимо логотипа ПМЭФ
Определена новая концепция молодежного экономического форума на ПМЭФ-2024
5 апреля, 16:59
"Если сейчас это действительно похоже на экономическую фрагментацию, когда экономики "расходятся по своим углам", разрушаются привычные институциональные связи, в том числе инфраструктура международного экономического сотрудничества и развития (роль таких институтов как МВФ или Всемирный банк существенно девальвировалась, а позиции доллара и евро как мировых валют резко пошатнулись), то уже скоро мы увидим новую волну интеграции. На базе не политизированных, не ангажированных и не стремящихся к использованию своего положения в целях шантажа, санкций, ограничения рыночного развития институтов - то есть замена западным, но в юрисдикциях того самого "глобального Юга", - сказал он.
Вместо SWIFT, биржевой инфраструктуры и депозитариев Запада эти политически нейтральные институты будут готовы к открытой работе с банками, компаниями, эмитентами из любой страны, считает эксперт.
"Это, кстати, должно определить и более низкий уровень транзакционных издержек - поскольку все эти институты не должны закладывать монопольную сверхмаржинальность, как это зачастую происходит сейчас. Международные расчеты станут эффективнее и даже дешевле, конкурентная среда - более здоровой. Даже рынок капитала станет доступнее эмитентам разных стран", - добавил Поярков.
Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Минфин подготовит проект налоговой реформы до ПМЭФ-2024, считает глава РСПП
15 мая, 14:55
 
ПМЭФ-2024ЮгРоссияОАЭАрсений ПоярковАлександр НовакАнтон СилуановМВФВсемирный банкSWIFTВТБ (банк)трансформация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала