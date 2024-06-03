https://ria.ru/20240603/tramp-1950076138.html

Трамп назвал ядерное оружие главной угрозой человечеству

Трамп назвал ядерное оружие главной угрозой человечеству - РИА Новости, 03.06.2024

Трамп назвал ядерное оружие главной угрозой человечеству

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что именно ядерное оружие является главной угрозой человечеству в отличие от... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T04:05

2024-06-03T04:05

2024-06-03T04:09

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что именно ядерное оружие является главной угрозой человечеству в отличие от действующего главы государства Джо Байдена, который ставит на первое место изменение климата. "Я думаю, что ядерное оружие является крупнейшей угрозой, а не глобальное потепление", — сказал он. Как отметил Трамп, Байден называет глобальное потепление "величайшей экзистенциальной угрозой", хотя применение ядерного оружия способно нанести такой урон, о котором "не нужно и говорить". "Это будет полное уничтожение, и это настоящая угроза", — подчеркнул экс-президент.

https://rsport.ria.ru/20240602/tramp-1950064690.html

https://ria.ru/20240602/tramp-1950044929.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден