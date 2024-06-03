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Трамп назвал ядерное оружие главной угрозой человечеству - РИА Новости, 03.06.2024
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04:05 03.06.2024 (обновлено: 04:09 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/tramp-1950076138.html
Трамп назвал ядерное оружие главной угрозой человечеству
Трамп назвал ядерное оружие главной угрозой человечеству - РИА Новости, 03.06.2024
Трамп назвал ядерное оружие главной угрозой человечеству
Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что именно ядерное оружие является главной угрозой человечеству в отличие от... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T04:05
2024-06-03T04:09
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что именно ядерное оружие является главной угрозой человечеству в отличие от действующего главы государства Джо Байдена, который ставит на первое место изменение климата. "Я думаю, что ядерное оружие является крупнейшей угрозой, а не глобальное потепление", — сказал он. Как отметил Трамп, Байден называет глобальное потепление "величайшей экзистенциальной угрозой", хотя применение ядерного оружия способно нанести такой урон, о котором "не нужно и говорить". "Это будет полное уничтожение, и это настоящая угроза", — подчеркнул экс-президент.
https://rsport.ria.ru/20240602/tramp-1950064690.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп назвал ядерное оружие главной угрозой человечеству

Трамп: ядерное оружие является крупнейшей угрозой, а не глобальное потепление

© AP Photo / The Washington Post / Victor J. BlueЭкс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / The Washington Post / Victor J. Blue
Экс-президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что именно ядерное оружие является главной угрозой человечеству в отличие от действующего главы государства Джо Байдена, который ставит на первое место изменение климата.
"Я думаю, что ядерное оружие является крупнейшей угрозой, а не глобальное потепление", — сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Трамп пообещал Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине
Вчера, 22:55
Как отметил Трамп, Байден называет глобальное потепление "величайшей экзистенциальной угрозой", хотя применение ядерного оружия способно нанести такой урон, о котором "не нужно и говорить".
"Это будет полное уничтожение, и это настоящая угроза", — подчеркнул экс-президент.
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В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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