https://ria.ru/20240603/tokaev-1950148824.html

Токаев призвал уделять внимание подготовке сил и средств ОДКБ

Токаев призвал уделять внимание подготовке сил и средств ОДКБ - РИА Новости, 03.06.2024

Токаев призвал уделять внимание подготовке сил и средств ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завил, что необходимо уделять первостепенное внимание своевременной реализации совместных мероприятий по повышению... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T13:01

2024-06-03T13:01

2024-06-03T13:01

в мире

казахстан

алма-ата

касым-жомарт токаев

одкб

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911398750_0:39:3175:1825_1920x0_80_0_0_c123cf9d711d7db457bb40da17771025.jpg

АЛМА-АТА, 3 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завил, что необходимо уделять первостепенное внимание своевременной реализации совместных мероприятий по повышению оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств ОДКБ. "В качестве председателя в Организации уделяем первостепенное внимание своевременной реализации совместных мероприятий по повышению оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств ОДКБ. Активно готовимся к проведению на территории Казахстана учений ОДКБ "Нерушимое братство-2024" и "Скала-2024" осенью текущего года", - сказал глава государства в понедельник на встрече со спикерами палат парламентов стран ОДКБ в Алма-Ате. По словам Токаева, следующим приоритетом председательства в ОДКБ должно стать сотрудничество по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. "Паводковая ситуация в нашем регионе показала, насколько велики риски стихийных бедствий. Казахстан на себе ощутил их последствия. Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную признательность вашим странам за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в связи с наводнениями в Казахстане. Мы ценим эту поддержку", - отметил глава государства. Ранее президент Токаев назвал нынешние паводки в Казахстана самыми масштабными за последние 80 с лишним лет, в целом ряде регионов страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС республики, число эвакуированных из опасных паводковых зон с начала марта превысило 119 тысяч человек, из них почти 50 тысяч дети.

https://ria.ru/20240603/tokaev-1950145805.html

казахстан

алма-ата

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, алма-ата, касым-жомарт токаев, одкб