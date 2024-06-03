https://ria.ru/20240603/tokaev-1950148824.html
Токаев призвал уделять внимание подготовке сил и средств ОДКБ
Токаев призвал уделять внимание подготовке сил и средств ОДКБ - РИА Новости, 03.06.2024
Токаев призвал уделять внимание подготовке сил и средств ОДКБ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завил, что необходимо уделять первостепенное внимание своевременной реализации совместных мероприятий по повышению... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:01
2024-06-03T13:01
2024-06-03T13:01
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АЛМА-АТА, 3 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завил, что необходимо уделять первостепенное внимание своевременной реализации совместных мероприятий по повышению оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств ОДКБ. "В качестве председателя в Организации уделяем первостепенное внимание своевременной реализации совместных мероприятий по повышению оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств ОДКБ. Активно готовимся к проведению на территории Казахстана учений ОДКБ "Нерушимое братство-2024" и "Скала-2024" осенью текущего года", - сказал глава государства в понедельник на встрече со спикерами палат парламентов стран ОДКБ в Алма-Ате. По словам Токаева, следующим приоритетом председательства в ОДКБ должно стать сотрудничество по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. "Паводковая ситуация в нашем регионе показала, насколько велики риски стихийных бедствий. Казахстан на себе ощутил их последствия. Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную признательность вашим странам за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в связи с наводнениями в Казахстане. Мы ценим эту поддержку", - отметил глава государства. Ранее президент Токаев назвал нынешние паводки в Казахстана самыми масштабными за последние 80 с лишним лет, в целом ряде регионов страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС республики, число эвакуированных из опасных паводковых зон с начала марта превысило 119 тысяч человек, из них почти 50 тысяч дети.
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в мире, казахстан, алма-ата, касым-жомарт токаев, одкб
В мире, Казахстан, Алма-Ата, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ
Токаев призвал уделять внимание подготовке сил и средств ОДКБ
Токаев: нужно повышать оперативную и боевую подготовку сил и средств ОДКБ
АЛМА-АТА, 3 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завил, что необходимо уделять первостепенное внимание своевременной реализации совместных мероприятий по повышению оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств ОДКБ.
"В качестве председателя в Организации уделяем первостепенное внимание своевременной реализации совместных мероприятий по повышению оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств ОДКБ. Активно готовимся к проведению на территории Казахстана учений ОДКБ "Нерушимое братство-2024" и "Скала-2024" осенью текущего года", - сказал глава государства в понедельник на встрече со спикерами палат парламентов стран ОДКБ в Алма-Ате
.
По словам Токаева, следующим приоритетом председательства в ОДКБ должно стать сотрудничество по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
"Паводковая ситуация в нашем регионе показала, насколько велики риски стихийных бедствий. Казахстан на себе ощутил их последствия. Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную признательность вашим странам за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в связи с наводнениями в Казахстане. Мы ценим эту поддержку", - отметил глава государства.
Ранее президент Токаев назвал нынешние паводки в Казахстана самыми масштабными за последние 80 с лишним лет, в целом ряде регионов страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС
республики, число эвакуированных из опасных паводковых зон с начала марта превысило 119 тысяч человек, из них почти 50 тысяч дети.