https://ria.ru/20240603/tokaev-1950145805.html

Токаев провел встречу с Володиным

Токаев провел встречу с Володиным - РИА Новости, 03.06.2024

Токаев провел встречу с Володиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, в ходе которой стороны обсудили перспективы укрепления... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:52

2024-06-03T12:52

2024-06-03T12:52

казахстан

россия

алма-ата

вячеслав володин

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госдума рф

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АЛМА-АТА, 3 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, в ходе которой стороны обсудили перспективы укрепления многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества. "Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным, находящимся в Казахстане для участия в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ. В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления многопланового казахско-российского стратегического партнерства и союзничества. Собеседники затронули актуальные вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также перспективы евразийской интеграции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы президента. Сообщается, что глава государства особо отметил важную роль законодательных органов в укреплении всестороннего сотрудничества между странами. А также призвал к дальнейшему развитию межпарламентских связей в рамках многостороннего сотрудничества. И расширению всего комплекса двустороннего партнерства в интересах и на благо братских народов Казахстана и России. В понедельник в Алма-Ате состоялось заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Его провел спикер Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин.

https://ria.ru/20240518/soyuznichestvo-1946892712.html

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казахстан, россия, алма-ата, вячеслав володин, касым-жомарт токаев, госдума рф, одкб