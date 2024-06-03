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Токаев провел встречу с Володиным - РИА Новости, 03.06.2024
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12:52 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/tokaev-1950145805.html
Токаев провел встречу с Володиным
Токаев провел встречу с Володиным - РИА Новости, 03.06.2024
Токаев провел встречу с Володиным
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, в ходе которой стороны обсудили перспективы укрепления... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:52
2024-06-03T12:52
казахстан
россия
алма-ата
вячеслав володин
касым-жомарт токаев
госдума рф
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АЛМА-АТА, 3 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, в ходе которой стороны обсудили перспективы укрепления многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества. "Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным, находящимся в Казахстане для участия в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ. В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления многопланового казахско-российского стратегического партнерства и союзничества. Собеседники затронули актуальные вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также перспективы евразийской интеграции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы президента. Сообщается, что глава государства особо отметил важную роль законодательных органов в укреплении всестороннего сотрудничества между странами. А также призвал к дальнейшему развитию межпарламентских связей в рамках многостороннего сотрудничества. И расширению всего комплекса двустороннего партнерства в интересах и на благо братских народов Казахстана и России. В понедельник в Алма-Ате состоялось заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Его провел спикер Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин.
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казахстан, россия, алма-ата, вячеслав володин, касым-жомарт токаев, госдума рф, одкб
Казахстан, Россия, Алма-Ата, Вячеслав Володин, Касым-Жомарт Токаев, Госдума РФ, ОДКБ
Токаев провел встречу с Володиным

Токаев и Володин обсудили казахстанско-российское стратегическое партнерство

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 3 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, в ходе которой стороны обсудили перспективы укрепления многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества.
"Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным, находящимся в Казахстане для участия в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ. В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления многопланового казахско-российского стратегического партнерства и союзничества. Собеседники затронули актуальные вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также перспективы евразийской интеграции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы президента.
Сообщается, что глава государства особо отметил важную роль законодательных органов в укреплении всестороннего сотрудничества между странами. А также призвал к дальнейшему развитию межпарламентских связей в рамках многостороннего сотрудничества. И расширению всего комплекса двустороннего партнерства в интересах и на благо братских народов Казахстана и России.
В понедельник в Алма-Ате состоялось заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Его провел спикер Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Путин и Токаев подтвердили настрой на укрепление союзничества
18 мая, 15:19
 
КазахстанРоссияАлма-АтаВячеслав ВолодинКасым-Жомарт ТокаевГосдума РФОДКБ
 
 
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