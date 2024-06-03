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Токаев призвал активно вовлекать Афганистан в межрегиональные связи
Токаев призвал активно вовлекать Афганистан в межрегиональные связи - РИА Новости, 03.06.2024
Токаев призвал активно вовлекать Афганистан в межрегиональные связи
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завил, что одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:34
2024-06-03T11:34
2024-06-03T11:34
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АЛМА-АТА, 3 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завил, что одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи. "Одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи. Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором", - сказал глава государства в понедельник на встрече со спикерами палат парламентов стран ОДКБ в Алма-Ате. Токаев предложил сосредоточить усилия ОДКБ на наиболее актуальных и востребованных для стран-участниц направлениях работы, отметив важность скоординированной позиции стран ОДКБ, и призвал поддержать инициативу Казахстана по созданию в Алма-Ате Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. По мнению президента, необходимо обеспечить безопасность граждан стран ОДКБ, принять действенные практические меры по борьбе с террористическими угрозами.
https://ria.ru/20240531/granitsy-1949596382.html
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В мире, Афганистан, Казахстан, Алма-Ата, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ, ООН
Токаев призвал активно вовлекать Афганистан в межрегиональные связи
Токаев заявил о важности вовлечения Афганистана в межрегиональные связи