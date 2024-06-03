Экс-глава "Партии роста" возглавил Федеральный политсовет "Новых людей"
Титов возглавил политсовет "Новых людей" после объединения с "Партией Роста"
Борис Титов. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Борис Титов возглавил Федеральный политический совет партии "Новые люди", который под его руководством займётся защитой бизнеса и технологической повесткой, сообщила РИА Новости пресс-служба политика.
В апреле "Новые люди" объединились с "Партией Роста", которую Борис Титов возглавлял ранее.
"Третьего июня Центральный совет партии "Новые люди" избрал Бориса Титова председателем Федерального политического совета (ФПС) партии", - сообщили в пресс-службе.
По словам Титова, ФПС будет выполнять функции аналитического центра "Новых людей". "Его задача - выработка позиции по основным вопросам, подготовка решений перед их принятием Центральным советом и съездом, а также постоянная работа по отдельным направлениям. Таким, как защита бизнеса - на базе работающего много лет центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", который возглавляет мой давний соратник и коллега Виктор Звагельский", - пояснил Титов, чьи слова приводит его пресс-служба.
Кроме этого, по словам Титова, в рамках ФПС будет продолжена разработка законодательных предложений по бизнес-повестке. "На это будет направлена работа с Институтом экономики роста имени Столыпина. Например, сейчас занимаемся реакцией на проект федерального закона о технологической политике, который недавно был внесен Минэкономразвития. Параллельно с законодательными инициативами институт продолжит свои макроэкономические исследования", - добавил Титов. Он отметил, что займется и "международным деловым сотрудничеством партии на новых внешних рынках – Китай, Куба, ОАЭ, Латинская Америка, и так далее".
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