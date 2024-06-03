Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава "Партии роста" возглавил Федеральный политсовет "Новых людей" - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/titov-1950205609.html
Экс-глава "Партии роста" возглавил Федеральный политсовет "Новых людей"
Экс-глава "Партии роста" возглавил Федеральный политсовет "Новых людей" - РИА Новости, 03.06.2024
Экс-глава "Партии роста" возглавил Федеральный политсовет "Новых людей"
Борис Титов возглавил Федеральный политический совет партии "Новые люди", который под его руководством займётся защитой бизнеса и технологической повесткой,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:51
2024-06-03T15:51
экономика
борис титов
партия роста
партия "новые люди"
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775581098_0:0:3007:1692_1920x0_80_0_0_341bcaa9508727dbb35382bd43aecdd5.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Борис Титов возглавил Федеральный политический совет партии "Новые люди", который под его руководством займётся защитой бизнеса и технологической повесткой, сообщила РИА Новости пресс-служба политика. В апреле "Новые люди" объединились с "Партией Роста", которую Борис Титов возглавлял ранее. "Третьего июня Центральный совет партии "Новые люди" избрал Бориса Титова председателем Федерального политического совета (ФПС) партии", - сообщили в пресс-службе. По словам Титова, ФПС будет выполнять функции аналитического центра "Новых людей". "Его задача - выработка позиции по основным вопросам, подготовка решений перед их принятием Центральным советом и съездом, а также постоянная работа по отдельным направлениям. Таким, как защита бизнеса - на базе работающего много лет центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", который возглавляет мой давний соратник и коллега Виктор Звагельский", - пояснил Титов, чьи слова приводит его пресс-служба. Кроме этого, по словам Титова, в рамках ФПС будет продолжена разработка законодательных предложений по бизнес-повестке. "На это будет направлена работа с Институтом экономики роста имени Столыпина. Например, сейчас занимаемся реакцией на проект федерального закона о технологической политике, который недавно был внесен Минэкономразвития. Параллельно с законодательными инициативами институт продолжит свои макроэкономические исследования", - добавил Титов. Он отметил, что займется и "международным деловым сотрудничеством партии на новых внешних рынках – Китай, Куба, ОАЭ, Латинская Америка, и так далее".
https://ria.ru/20240524/gosduma-1948241949.html
https://ria.ru/20240516/politika-1946418156.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775581098_5:0:2734:2047_1920x0_80_0_0_8eae62441c82e3f1ece780c36b84d6ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, борис титов, партия роста, партия "новые люди", министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Борис Титов, Партия Роста, Партия "Новые люди", Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Экс-глава "Партии роста" возглавил Федеральный политсовет "Новых людей"

Титов возглавил политсовет "Новых людей" после объединения с "Партией Роста"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Борис Титов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Борис Титов возглавил Федеральный политический совет партии "Новые люди", который под его руководством займётся защитой бизнеса и технологической повесткой, сообщила РИА Новости пресс-служба политика.
В апреле "Новые люди" объединились с "Партией Роста", которую Борис Титов возглавлял ранее.
Владислав Даванков - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
В Госдуме предложили повысить НДФЛ только для богатых
24 мая, 20:02
"Третьего июня Центральный совет партии "Новые люди" избрал Бориса Титова председателем Федерального политического совета (ФПС) партии", - сообщили в пресс-службе.
По словам Титова, ФПС будет выполнять функции аналитического центра "Новых людей". "Его задача - выработка позиции по основным вопросам, подготовка решений перед их принятием Центральным советом и съездом, а также постоянная работа по отдельным направлениям. Таким, как защита бизнеса - на базе работающего много лет центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", который возглавляет мой давний соратник и коллега Виктор Звагельский", - пояснил Титов, чьи слова приводит его пресс-служба.
Кроме этого, по словам Титова, в рамках ФПС будет продолжена разработка законодательных предложений по бизнес-повестке. "На это будет направлена работа с Институтом экономики роста имени Столыпина. Например, сейчас занимаемся реакцией на проект федерального закона о технологической политике, который недавно был внесен Минэкономразвития. Параллельно с законодательными инициативами институт продолжит свои макроэкономические исследования", - добавил Титов. Он отметил, что займется и "международным деловым сотрудничеством партии на новых внешних рынках – Китай, Куба, ОАЭ, Латинская Америка, и так далее".
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Титов заявил о повороте России на Восток
16 мая, 14:09
 
ЭкономикаБорис ТитовПартия РостаПартия "Новые люди"Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала