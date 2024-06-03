https://ria.ru/20240603/titov-1950205609.html

Экс-глава "Партии роста" возглавил Федеральный политсовет "Новых людей"

Экс-глава "Партии роста" возглавил Федеральный политсовет "Новых людей" - РИА Новости, 03.06.2024

Экс-глава "Партии роста" возглавил Федеральный политсовет "Новых людей"

Борис Титов возглавил Федеральный политический совет партии "Новые люди", который под его руководством займётся защитой бизнеса и технологической повесткой,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T15:51

2024-06-03T15:51

2024-06-03T15:51

экономика

борис титов

партия роста

партия "новые люди"

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Борис Титов возглавил Федеральный политический совет партии "Новые люди", который под его руководством займётся защитой бизнеса и технологической повесткой, сообщила РИА Новости пресс-служба политика. В апреле "Новые люди" объединились с "Партией Роста", которую Борис Титов возглавлял ранее. "Третьего июня Центральный совет партии "Новые люди" избрал Бориса Титова председателем Федерального политического совета (ФПС) партии", - сообщили в пресс-службе. По словам Титова, ФПС будет выполнять функции аналитического центра "Новых людей". "Его задача - выработка позиции по основным вопросам, подготовка решений перед их принятием Центральным советом и съездом, а также постоянная работа по отдельным направлениям. Таким, как защита бизнеса - на базе работающего много лет центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", который возглавляет мой давний соратник и коллега Виктор Звагельский", - пояснил Титов, чьи слова приводит его пресс-служба. Кроме этого, по словам Титова, в рамках ФПС будет продолжена разработка законодательных предложений по бизнес-повестке. "На это будет направлена работа с Институтом экономики роста имени Столыпина. Например, сейчас занимаемся реакцией на проект федерального закона о технологической политике, который недавно был внесен Минэкономразвития. Параллельно с законодательными инициативами институт продолжит свои макроэкономические исследования", - добавил Титов. Он отметил, что займется и "международным деловым сотрудничеством партии на новых внешних рынках – Китай, Куба, ОАЭ, Латинская Америка, и так далее".

https://ria.ru/20240524/gosduma-1948241949.html

https://ria.ru/20240516/politika-1946418156.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, борис титов, партия роста, партия "новые люди", министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)