https://ria.ru/20240603/svu-1950233404.html

Курские власти предупредили жителей о замаскированных СВУ на дорогах

Курские власти предупредили жителей о замаскированных СВУ на дорогах - РИА Новости, 03.06.2024

Курские власти предупредили жителей о замаскированных СВУ на дорогах

Правительство Курской области в Telegram-канале предупреждает жителей региона о замаскированных самодельных взрывных устройствах, закамуфлированных под бытовые... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:54

2024-06-03T16:54

2024-06-03T16:54

происшествия

курская область

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ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Правительство Курской области в Telegram-канале предупреждает жителей региона о замаскированных самодельных взрывных устройствах, закамуфлированных под бытовые предметы, разбросанных противником на дорогах общего значения. "Курян предупреждают о том, что на дорогах общего значения в приграничных районах возможно нахождение самодельных взрывных устройств осколочно-фугасного действия. Взрывные устройства противник камуфлирует под бытовые предметы – пакеты, коробки, ветошь или другие вещи", - сообщили в Telegram-канале правительства Курской области. Власти рассказали, что, если человек заметил любой подозрительный предмет, нужно остановиться, сообщить экстренным службам о его местоположении. Водителям нужно в машине иметь аптечку, в составе которой должны быть перевязочные средства, чтобы, при необходимости, оказать первую медицинскую помощь.

https://ria.ru/20231018/sapery-1903540173.html

курская область

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2024

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происшествия, курская область