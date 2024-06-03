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Курские власти предупредили жителей о замаскированных СВУ на дорогах - РИА Новости, 03.06.2024
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16:54 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/svu-1950233404.html
Курские власти предупредили жителей о замаскированных СВУ на дорогах
Курские власти предупредили жителей о замаскированных СВУ на дорогах - РИА Новости, 03.06.2024
Курские власти предупредили жителей о замаскированных СВУ на дорогах
Правительство Курской области в Telegram-канале предупреждает жителей региона о замаскированных самодельных взрывных устройствах, закамуфлированных под бытовые... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:54
2024-06-03T16:54
происшествия
курская область
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ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Правительство Курской области в Telegram-канале предупреждает жителей региона о замаскированных самодельных взрывных устройствах, закамуфлированных под бытовые предметы, разбросанных противником на дорогах общего значения. "Курян предупреждают о том, что на дорогах общего значения в приграничных районах возможно нахождение самодельных взрывных устройств осколочно-фугасного действия. Взрывные устройства противник камуфлирует под бытовые предметы – пакеты, коробки, ветошь или другие вещи", - сообщили в Telegram-канале правительства Курской области. Власти рассказали, что, если человек заметил любой подозрительный предмет, нужно остановиться, сообщить экстренным службам о его местоположении. Водителям нужно в машине иметь аптечку, в составе которой должны быть перевязочные средства, чтобы, при необходимости, оказать первую медицинскую помощь.
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происшествия, курская область
Происшествия, Курская область
Курские власти предупредили жителей о замаскированных СВУ на дорогах

Власти Курской области: СВУ могут замаскировать под бытовые предметы, пакеты

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСапер международного противоминного центра министерства обороны РФ
Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости
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Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Правительство Курской области в Telegram-канале предупреждает жителей региона о замаскированных самодельных взрывных устройствах, закамуфлированных под бытовые предметы, разбросанных противником на дорогах общего значения.
«
"Курян предупреждают о том, что на дорогах общего значения в приграничных районах возможно нахождение самодельных взрывных устройств осколочно-фугасного действия. Взрывные устройства противник камуфлирует под бытовые предметы – пакеты, коробки, ветошь или другие вещи", - сообщили в Telegram-канале правительства Курской области.
Власти рассказали, что, если человек заметил любой подозрительный предмет, нужно остановиться, сообщить экстренным службам о его местоположении. Водителям нужно в машине иметь аптечку, в составе которой должны быть перевязочные средства, чтобы, при необходимости, оказать первую медицинскую помощь.
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