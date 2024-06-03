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Суд продолжит рассмотрение дела об убийстве в доме "скопинского маньяка" - РИА Новости, 03.06.2024
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16:56 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/sud-1950233971.html
Суд продолжит рассмотрение дела об убийстве в доме "скопинского маньяка"
Суд продолжит рассмотрение дела об убийстве в доме "скопинского маньяка" - РИА Новости, 03.06.2024
Суд продолжит рассмотрение дела об убийстве в доме "скопинского маньяка"
Скопинский районный суд Рязанской области 10 июня продолжит рассмотрение дела об убийстве в доме Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", сообщили... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:56
2024-06-03T16:56
происшествия
скопин
саратовская область
виктор мохов
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РЯЗАНЬ, 3 июн - РИА Новости. Скопинский районный суд Рязанской области 10 июня продолжит рассмотрение дела об убийстве в доме Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", сообщили РИА Новости в суде. В августе 2022 года во дворе заброшенного дома в Скопинском районе нашли тело местного жителя. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемого задержали, он признался. Как заявляло следствие, пьяный мужчина в ходе ссоры нанес знакомому смертельный удар локтем в область шеи, затем тело убитого перенесли. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, а сам скопинский маньяк помогал переносить тело. Дело поступило в Скопинский районный суд, фигурантов трое: Мохов и Алексей Архипкин обвиняются в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления, Евгений Полищук - в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Заседание 6 раз откладывали из-за несформированной коллегии присяжных. В конце апреля в суде РИА Новости сообщили, что коллегия сформирована, cуд приступил к рассмотрению, очередное заседание назначалось на 3 июня. "Отложили на 10 июня на 14.00", - сообщила собеседница агентства. В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти 4 года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта 2021 года. Решением суда за ним установили надзор на 6 лет.
https://ria.ru/20240523/manyak-1947806934.html
https://ria.ru/20240603/ubiystvo-1950116153.html
https://ria.ru/20240523/pokhischenie-1947885371.html
скопин
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происшествия, скопин, саратовская область, виктор мохов
Происшествия, Скопин, Саратовская область, Виктор Мохов
Суд продолжит рассмотрение дела об убийстве в доме "скопинского маньяка"

Суд 10 июня продолжит рассмотрение дела об убийстве в доме "скопинского маньяка"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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РЯЗАНЬ, 3 июн - РИА Новости. Скопинский районный суд Рязанской области 10 июня продолжит рассмотрение дела об убийстве в доме Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", сообщили РИА Новости в суде.
В августе 2022 года во дворе заброшенного дома в Скопинском районе нашли тело местного жителя. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемого задержали, он признался. Как заявляло следствие, пьяный мужчина в ходе ссоры нанес знакомому смертельный удар локтем в область шеи, затем тело убитого перенесли. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, а сам скопинский маньяк помогал переносить тело.
Следственный эксперимент с участием политеховского маньяка Виталия Манишина
"Политеховский маньяк" показал место захоронения тела абитуриентки
23 мая, 09:12
Дело поступило в Скопинский районный суд, фигурантов трое: Мохов и Алексей Архипкин обвиняются в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления, Евгений Полищук - в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Заседание 6 раз откладывали из-за несформированной коллегии присяжных. В конце апреля в суде РИА Новости сообщили, что коллегия сформирована, cуд приступил к рассмотрению, очередное заседание назначалось на 3 июня.
"Отложили на 10 июня на 14.00", - сообщила собеседница агентства.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
В Забайкалье убили полицейского
Вчера, 11:23
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти 4 года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены.
В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта 2021 года. Решением суда за ним установили надзор на 6 лет.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Подозреваемому в похищении абитуриенток на Алтае вернут доброе имя
23 мая, 13:59
 
ПроисшествияСкопинСаратовская областьВиктор Мохов
 
 
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