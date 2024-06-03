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В Белом доме оценили роль СССР в победе над фашизмом - РИА Новости, 03.06.2024
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22:30 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/ssha-1950290471.html
В Белом доме оценили роль СССР в победе над фашизмом
В Белом доме оценили роль СССР в победе над фашизмом - РИА Новости, 03.06.2024
В Белом доме оценили роль СССР в победе над фашизмом
США признают роль СССР в победе над фашизмом, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T22:30
2024-06-03T22:30
сша
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европа
ссср
джо байден
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. США признают роль СССР в победе над фашизмом, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. "Мы признаем это, это история, это случилось. Нет никаких намерений отвлечь от этого, игнорировать или недооценивать. Советский народ и конкретно русские глубоко страдали. И никто не станет исключать этого из истории", - заявил Кирби на брифинге на вопрос РИА Новости. Он подчеркнул, что Советский Союз был союзником во Второй мировой войне, президент США Джо Байден понимает роль Красной армии, которая была "глубоко вовлечена" в победу над фашизмом. Ранее Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу, о роли СССР и других стран в победе над фашизмом американский лидер не упомянул. Он также заявил, что в разные периоды истории США американские солдаты "защитили независимость, сохранили союз, победили фашизм, создали сильные альянсы".
https://ria.ru/20240528/antonov-1948806696.html
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сша, в мире, европа, ссср, джо байден, джон кирби
США, В мире, Европа, СССР, Джо Байден, Джон Кирби
В Белом доме оценили роль СССР в победе над фашизмом

Кирби: США признают роль СССР в победе над фашизмом

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. США признают роль СССР в победе над фашизмом, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы признаем это, это история, это случилось. Нет никаких намерений отвлечь от этого, игнорировать или недооценивать. Советский народ и конкретно русские глубоко страдали. И никто не станет исключать этого из истории", - заявил Кирби на брифинге на вопрос РИА Новости.
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Он подчеркнул, что Советский Союз был союзником во Второй мировой войне, президент США Джо Байден понимает роль Красной армии, которая была "глубоко вовлечена" в победу над фашизмом.
Ранее Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу, о роли СССР и других стран в победе над фашизмом американский лидер не упомянул. Он также заявил, что в разные периоды истории США американские солдаты "защитили независимость, сохранили союз, победили фашизм, создали сильные альянсы".
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