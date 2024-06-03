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"Побеждают русские": в США заявили о катастрофическом решении по Украине - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:35 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/ssha-1950257611.html
"Побеждают русские": в США заявили о катастрофическом решении по Украине
"Побеждают русские": в США заявили о катастрофическом решении по Украине - РИА Новости, 03.06.2024
"Побеждают русские": в США заявили о катастрофическом решении по Украине
Украина была бы в целости и сохранности, если бы не решение президента США Джорджа Буша-младшего поддержать идею вступлению Украины в состав НАТО, заявил... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:35
2024-06-03T18:35
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
бухарест
джон миршаймер
нато
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украина была бы в целости и сохранности, если бы не решение президента США Джорджа Буша-младшего поддержать идею вступлению Украины в состав НАТО, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью адвокату Гленну Гринвальду."Решение от 8 апреля (после саммита альянса в Бухаресте в 2008 году. — Прим. ред.) присоединить Украину к НАТО было поистине катастрофическим. Негативные последствия этого нельзя приуменьшать", — отметил он.По словам аналитика, если бы не обещания США, Украина бы не стремилась в НАТО, сохраняла бы нейтралитет и была бы "в целости и сохранности".Как отметил эксперт, сегодня не пришлось бы говорить и о возможной эскалации между великими державами и вероятности глобальной войны, если бы Буш-младший не предпринял такой шаг в отношении Киева."Мы приняли катастрофическое решение, и ответственность за него лежит в первую очередь на американцах", — заключил он.В ходе саммита НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года Джордж Буш-младший заявил, что США оказывают всяческую поддержку в стремлении Украины вступить в альянс. Президент России Владимир Путин заявлял, что возможное вступление Украины в НАТО стало одной из причин начала Специальной военной операции.
https://ria.ru/20240603/vsu-1950192132.html
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в мире, сша, украина, бухарест, джон миршаймер, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Бухарест, Джон Миршаймер, НАТО
"Побеждают русские": в США заявили о катастрофическом решении по Украине

Миршаймер: в катастрофе Украины виноват Буш-младший

© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина держит флаг Украины рядом с посольством США в Киеве
Женщина держит флаг Украины рядом с посольством США в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Женщина держит флаг Украины рядом с посольством США в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украина была бы в целости и сохранности, если бы не решение президента США Джорджа Буша-младшего поддержать идею вступлению Украины в состав НАТО, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью адвокату Гленну Гринвальду.
"Решение от 8 апреля (после саммита альянса в Бухаресте в 2008 году. — Прим. ред.) присоединить Украину к НАТО было поистине катастрофическим. Негативные последствия этого нельзя приуменьшать", — отметил он.
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По словам аналитика, если бы не обещания США, Украина бы не стремилась в НАТО, сохраняла бы нейтралитет и была бы "в целости и сохранности".
Как отметил эксперт, сегодня не пришлось бы говорить и о возможной эскалации между великими державами и вероятности глобальной войны, если бы Буш-младший не предпринял такой шаг в отношении Киева.
«
"Мы приняли катастрофическое решение, и ответственность за него лежит в первую очередь на американцах", — заключил он.
В ходе саммита НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года Джордж Буш-младший заявил, что США оказывают всяческую поддержку в стремлении Украины вступить в альянс. Президент России Владимир Путин заявлял, что возможное вступление Украины в НАТО стало одной из причин начала Специальной военной операции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаБухарестДжон МиршаймерНАТО
 
 
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