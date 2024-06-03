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Харрис и Салливан представят США на форуме по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:05 03.06.2024 (обновлено: 18:18 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/ssha-1950251901.html
Харрис и Салливан представят США на форуме по Украине в Швейцарии
Харрис и Салливан представят США на форуме по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 03.06.2024
Харрис и Салливан представят США на форуме по Украине в Швейцарии
Вице-президент США Камала Харрис и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан будут представлять Вашингтон на так называемом... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:05
2024-06-03T18:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швейцария
сша
джейк салливан
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан будут представлять Вашингтон на так называемом саммите мира в Швейцарии, объявил Белый дом."Вице-президент Камала Харрис отправится в Люцерн, Швейцария, 15 июня для участия в саммите мира на Украине... Советник по национальной безопасности Джейк Салливан совместно с вице-президентом будет представлять США на саммите", - сказано в релизе.Форум состоится 15-16 июня в окрестностях швейцарского Люцерна. Россия там присутствовать не будет. Идею мирной конференции в Москве называют неприемлемой, поскольку "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Москва неоднократно указывала, что готова к мирным переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html
украина
швейцария
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в мире, украина, швейцария, сша, джейк салливан, камала харрис
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария, США, Джейк Салливан, Камала Харрис
Харрис и Салливан представят США на форуме по Украине в Швейцарии

Белый дом: Харрис и Салливан представят США на форуме по Украине в Швейцарии

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан будут представлять Вашингтон на так называемом саммите мира в Швейцарии, объявил Белый дом.
"Вице-президент Камала Харрис отправится в Люцерн, Швейцария, 15 июня для участия в саммите мира на Украине... Советник по национальной безопасности Джейк Салливан совместно с вице-президентом будет представлять США на саммите", - сказано в релизе.
Форум состоится 15-16 июня в окрестностях швейцарского Люцерна. Россия там присутствовать не будет. Идею мирной конференции в Москве называют неприемлемой, поскольку "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Москва неоднократно указывала, что готова к мирным переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Без Китая "саммит мира" в Швейцарии пройдет с оглушительным результатом
1 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШвейцарияСШАДжейк СалливанКамала Харрис
 
 
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