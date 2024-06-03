https://ria.ru/20240603/ssha-1950251901.html

Харрис и Салливан представят США на форуме по Украине в Швейцарии

Харрис и Салливан представят США на форуме по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 03.06.2024

Харрис и Салливан представят США на форуме по Украине в Швейцарии

Вице-президент США Камала Харрис и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан будут представлять Вашингтон на так называемом... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T18:05

2024-06-03T18:05

2024-06-03T18:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

швейцария

сша

джейк салливан

камала харрис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869099112_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_a01c05cca8e93c0da83de4e862db9dc3.jpg

ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан будут представлять Вашингтон на так называемом саммите мира в Швейцарии, объявил Белый дом."Вице-президент Камала Харрис отправится в Люцерн, Швейцария, 15 июня для участия в саммите мира на Украине... Советник по национальной безопасности Джейк Салливан совместно с вице-президентом будет представлять США на саммите", - сказано в релизе.Форум состоится 15-16 июня в окрестностях швейцарского Люцерна. Россия там присутствовать не будет. Идею мирной конференции в Москве называют неприемлемой, поскольку "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Москва неоднократно указывала, что готова к мирным переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

украина

швейцария

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, швейцария, сша, джейк салливан, камала харрис