https://ria.ru/20240603/ssha-1950251901.html
Харрис и Салливан представят США на форуме по Украине в Швейцарии
Харрис и Салливан представят США на форуме по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 03.06.2024
Харрис и Салливан представят США на форуме по Украине в Швейцарии
Вице-президент США Камала Харрис и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан будут представлять Вашингтон на так называемом... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:05
2024-06-03T18:05
2024-06-03T18:18
специальная военная операция на украине
в мире
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швейцария
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джейк салливан
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан будут представлять Вашингтон на так называемом саммите мира в Швейцарии, объявил Белый дом."Вице-президент Камала Харрис отправится в Люцерн, Швейцария, 15 июня для участия в саммите мира на Украине... Советник по национальной безопасности Джейк Салливан совместно с вице-президентом будет представлять США на саммите", - сказано в релизе.Форум состоится 15-16 июня в окрестностях швейцарского Люцерна. Россия там присутствовать не будет. Идею мирной конференции в Москве называют неприемлемой, поскольку "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Москва неоднократно указывала, что готова к мирным переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, швейцария, сша, джейк салливан, камала харрис
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария, США, Джейк Салливан, Камала Харрис
Харрис и Салливан представят США на форуме по Украине в Швейцарии
Белый дом: Харрис и Салливан представят США на форуме по Украине в Швейцарии