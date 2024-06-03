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"Следите за новостями". В США сделали мрачный прогноз на будущее
"Следите за новостями". В США сделали мрачный прогноз на будущее - РИА Новости, 03.06.2024
"Следите за новостями". В США сделали мрачный прогноз на будущее
США на данный момент приближаются к войне, предупредил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в Х. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:52
2024-06-03T15:52
2024-06-03T15:52
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. США на данный момент приближаются к войне, предупредил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в Х."Мы фактически являемся свидетелями конца послевоенного либерального политического порядка", — написал он.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отметил президент России Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
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москва, россия, сша, владимир путин, министерство обороны сша, нато
Москва, Россия, США, Владимир Путин, Министерство обороны США, НАТО
"Следите за новостями". В США сделали мрачный прогноз на будущее
Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о конце либерального миропорядка в США