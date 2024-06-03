https://ria.ru/20240603/spg-1949767925.html

"Гарантий больше никто не даст". США и Европа столкнулись с неизбежным

"Гарантий больше никто не даст". США и Европа столкнулись с неизбежным - РИА Новости, 03.06.2024

"Гарантий больше никто не даст". США и Европа столкнулись с неизбежным

Американское министерство энергетики успокаивает ЕС: приостановка утверждения новых проектов СПГ не повлияет на поставки газа. Из-за стремления США вытеснить с... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T08:00

2024-06-03T08:00

2024-06-03T08:00

экономика

европа

сша

евросоюз

спг

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Американское министерство энергетики успокаивает ЕС: приостановка утверждения новых проектов СПГ не повлияет на поставки газа. Из-за стремления США вытеснить с рынка Россию и нежелания заключать долгосрочные контракты европейцы начали сомневаться в надежности партнера. Почему обострились отношения между союзниками — в материале РИА Новости.На крючкеОтказавшись от трубопроводного газа Евросоюз был вынужден перейти на сниженный. Так американцы приобрели большой рынок сбыта для своего продукта, а из-за острой нехватки топлива выросли цены.Хотя объемы "плавают", США остаются основным экспортером СПГ. По данным Еврокомиссии — 46% в прошлом году. А в первом квартале 2024-го — почти 70% (21 из 32 миллиардов кубометров) поставок в ЕС, Великобританию и Турцию, отмечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Именно поэтому решение Джо Байдена приостановить утверждение новых проектов по сжиженному природному газу встревожило промышленников в Европе. Аналитики подчеркивают: это предвыборный ход. В конце января американский президент объяснил паузу климатическим кризисом. "Производители заинтересованы в новых проектах, но в политической гонке "зеленые" обязательства перевешивают", — говорит генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора (НААНС-Медиа) Тамара Сафонова.Однако в ЕС недовольны. Член комитета по охране климата и энергетике немецкого парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре считает Вашингтон ненадежным партнером. "Для нынешнего президента экосоциалистическая идеология климатической истерии важнее международных торговых отношений, — сказал он. — Это существенно отличается от проверенных временем германо-российских сделок, которые были стабильными даже во время холодной войны".Торговая ассоциация EuroGas прогнозирует возврат к "рекордно высоким ценам на топливо, вызванным сокращением поставок из России" и призывает Белый дом отозвать указ.Ведущий аналитик Института энергетической экономики и финансового анализа Ана-Мария Яллер-Макаревич полагает, что нельзя целиком полагаться на один источник. “Испытав на себе угрозу безопасности энергоснабжения из-за чрезмерной зависимости от одного партнера, Европа должна извлечь уроки из прошлых ошибок и не допустить подобной ситуации с США”, — пишет она.Нет причин для беспокойстваЗа океаном пытаются успокоить. Первый заместитель министра энергетики Дэвид Турк заявил: указ не повлияет ни на маршруты поставок, ни на "текущие строительные работы по созданию экспортных цепочек для еще больших объемов топлива". Он уточнил, что экспорт составляет около 400 миллионов кубометров в день, а для будущих проектов зарезервировали порядка 1,3 миллиарда кубометров.Запрета на экспорт действительно нет — прекратили выдавать разрешения на строительство СПГ-заводов, которые могли бы запуститься к 2030-му. "Речь идет о проектах, которые не успели получить одобрение, по согласованным все в силе — строятся линии, которые к концу десятилетия удвоят мощности по производству СПГ", — подчеркивает Гривач.По его мнению, решение о заморозке призвано подать покупателям четкий сигнал: ключи от газового рынка теперь в руках Вашингтона.Тревогу вызывает и рост мирового спроса. В Европе понимают, что США, действуя исключительно в собственных интересах, продадут СПГ тому, кто больше заплатит."Американский экспорт находится в частных руках, так что политики не выбирают его направление. Рынки сбыта определяются тарифами — где дороже, туда и отправляют", — объясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков.Настоящие целиСпециалисты считают, что США балансируют между желанием заработать и оставить дешевый газ исключительно своей привилегией. Если допустить массовую застройку заводами, американская экономика потеряет конкурентное преимущество, добавляет Юшков.Переизбыток предложения на рынке собьет внешние цены и позволит европейцам приступить к восстановлению промышленности и снижению зависимости от экспорта.Что касается доходов, Вашингтон извлек выгоду из деиндустриализации Европы и захватил обширный рынок сбыта, указывает Сафонова. Теперь, чтобы его удержать, необходимо окончательно выжать второго поставщика — Россию. "Половина экспортных объемов российского СПГ оседает в ЕС", — уточняет она.Чтобы избавиться от конкурента, ввели санкции против проекта "Арктик СПГ-2", фактически запретив партнерам покупать этот газ. План сработал. Хотя все готово, "Новатэк" не может начать отгрузку — нет танкеров. Французская TotalEnergies отказалась исполнять контракты, сославшись на форс-мажор.Германия и Чехия выступают за полный отказ от российских энергоресурсов, сообщает Bloomberg, ссылаясь на письмо немецкого министра экономики Роберта Хабека и чешского министра торговли Йозефа Сикела. "Ради нашего энергетического суверенитета и безопасности мы должны продолжать систематически сокращать импорт газа, нефти, а также радиоактивных материалов из России", — настаивают политики. В отчете МВФ говорится, что полный отказ возможен к 2030-му.Альтернатив немного. В прошлом году основную долю заменили именно США. Переход же на зеленую энергию требует субсидий и резервных мощностей на традиционных видах топлива.Кроме того, зеленая энергетика сильно зависит от экспорта оборудования и редкоземельных металлов из Китая, добавляет Гривач. Таким образом, поддавшись давлению из-за океана, Европа оказалась в подвешенном состоянии и без гарантий.

https://ria.ru/20240203/gaz-1925080690.html

https://ria.ru/20240531/metally-1949384701.html

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экономика, европа, сша, евросоюз, спг