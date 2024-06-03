https://ria.ru/20240603/sovbez-1950140643.html

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 03.06.2024

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ в понедельник в середине дня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:33

2024-06-03T12:33

2024-06-03T12:33

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

совет безопасности рф

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ в понедельник в середине дня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В начале второй половины дня мы ожидаем, что президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Чаще всего он сам обозначает темы, в любом случае, мы какие-то вступительные слова президента покажем", - сказал Песков журналистам. Президент в понедельник работает в Кремле, день достаточно спокойный, у него идут рабочие встречи и совещания, добавил пресс-секретарь главы государства.

https://ria.ru/20240531/putin-1949606700.html

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Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, совет безопасности рф