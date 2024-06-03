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Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 03.06.2024
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12:33 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/sovbez-1950140643.html
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 03.06.2024
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ в понедельник в середине дня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:33
2024-06-03T12:33
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ в понедельник в середине дня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В начале второй половины дня мы ожидаем, что президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Чаще всего он сам обозначает темы, в любом случае, мы какие-то вступительные слова президента покажем", - сказал Песков журналистам. Президент в понедельник работает в Кремле, день достаточно спокойный, у него идут рабочие встречи и совещания, добавил пресс-секретарь главы государства.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, совет безопасности рф
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ в понедельник в середине дня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В начале второй половины дня мы ожидаем, что президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Чаще всего он сам обозначает темы, в любом случае, мы какие-то вступительные слова президента покажем", - сказал Песков журналистам.
Президент в понедельник работает в Кремле, день достаточно спокойный, у него идут рабочие встречи и совещания, добавил пресс-секретарь главы государства.
Михаил Попов - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Путин освободил Михаила Попова от должности замсекретаря Совбеза
31 мая, 11:21
 
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