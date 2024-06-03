https://ria.ru/20240603/sovbez-1950140643.html
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 03.06.2024
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ в понедельник в середине дня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:33
2024-06-03T12:33
2024-06-03T12:33
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ в понедельник в середине дня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В начале второй половины дня мы ожидаем, что президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Чаще всего он сам обозначает темы, в любом случае, мы какие-то вступительные слова президента покажем", - сказал Песков журналистам. Президент в понедельник работает в Кремле, день достаточно спокойный, у него идут рабочие встречи и совещания, добавил пресс-секретарь главы государства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, совет безопасности рф
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ в понедельник в середине дня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В начале второй половины дня мы ожидаем, что президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Чаще всего он сам обозначает темы, в любом случае, мы какие-то вступительные слова президента покажем", - сказал Песков журналистам.
Президент в понедельник работает в Кремле, день достаточно спокойный, у него идут рабочие встречи и совещания, добавил пресс-секретарь главы государства.