https://ria.ru/20240603/siroty-1950286838.html
Львова-Белова рассказала об уменьшении числа сирот в России с 2021 года
Львова-Белова рассказала об уменьшении числа сирот в России с 2021 года - РИА Новости, 03.06.2024
Львова-Белова рассказала об уменьшении числа сирот в России с 2021 года
С 2021 по 2023 год в РФ на 8,4% уменьшилась общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 18,3 % уменьшилась численность детей,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T21:50
2024-06-03T21:50
2024-06-03T22:00
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мария львова-белова
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. С 2021 по 2023 год в РФ на 8,4% уменьшилась общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 18,3 % уменьшилась численность детей, оставленных родителями при рождении, следует из доклада уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В ежегодном докладе детский омбудсмен отметила, что в сфере семьи, материнства, отцовства и детства произошли позитивные изменения. "В период с 2021 года по 2023 год уменьшилась: на 8,4% общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей…, на 18,3 % численность детей, оставленных матерями (родителями) при рождении…, на 22,1 % численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни или здоровью детей", - говорится в ежегодном докладе детского омбудсмена, опубликованном на сайте. Кроме того, из доклада следует, что за этот период на 11,6% уменьшилась численность детей, у которых лишены родительских прав оба родителя или единственный родитель, на 6,5% сократилась численность несовершеннолетних, помещенных в учреждения системы профилактики безнадзорности, на 3,6% уменьшилась численность несовершеннолетних находящихся в социально опасном положении.
https://ria.ru/20240603/deti-1950287320.html
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общество, россия, мария львова-белова
Общество, Россия, Мария Львова-Белова
Львова-Белова рассказала об уменьшении числа сирот в России с 2021 года
Львова-Белова: общая численность детей-сирот уменьшилась на 8,4% с 2021 года
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. С 2021 по 2023 год в РФ на 8,4% уменьшилась общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 18,3 % уменьшилась численность детей, оставленных родителями при рождении, следует из доклада уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
В ежегодном докладе детский омбудсмен отметила, что в сфере семьи, материнства, отцовства и детства произошли позитивные изменения.
"В период с 2021 года по 2023 год уменьшилась: на 8,4% общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей…, на 18,3 % численность детей, оставленных матерями (родителями) при рождении…, на 22,1 % численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни или здоровью детей", - говорится в ежегодном докладе детского омбудсмена, опубликованном на сайте.
Кроме того, из доклада следует, что за этот период на 11,6% уменьшилась численность детей, у которых лишены родительских прав оба родителя или единственный родитель, на 6,5% сократилась численность несовершеннолетних, помещенных в учреждения системы профилактики безнадзорности, на 3,6% уменьшилась численность несовершеннолетних находящихся в социально опасном положении.