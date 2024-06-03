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МВД России объявило в розыск бывшего руководителя партии Березовского - РИА Новости, 03.06.2024
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14:34 03.06.2024 (обновлено: 15:22 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/sidelnikov-1950182376.html
МВД России объявило в розыск бывшего руководителя партии Березовского
МВД России объявило в розыск бывшего руководителя партии Березовского - РИА Новости, 03.06.2024
МВД России объявило в розыск бывшего руководителя партии Березовского
МВД России объявило в розыск Андрея Сидельникова*, значится в базе ведомства. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T14:34
2024-06-03T15:22
россия
великобритания
борис березовский
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. МВД России объявило в розыск Андрея Сидельникова*, значится в базе ведомства. "Андрей Александрович Сидельников*, 07.07.1975. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не указана. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, ему вменяется ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), в мае он был заочно арестован.Сидельников* был одним из руководителей созданной в начале 2000-х Борисом Березовским партии "Либеральная Россия", впоследствии вслед за бизнесменом эмигрировал в Великобританию. Сидельников* был признан иноагентом в октябре 2023. Минюст тогда сообщал, что он призывал предоставить Украине вооружение, негативно высказывался о России, ее гражданах и органах государственной власти, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также в создании сообщений и материалов иностранных агентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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россия, великобритания, борис березовский, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Великобритания, Борис Березовский, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД России объявило в розыск бывшего руководителя партии Березовского

МВД объявило в розыск экс-руководителя "Либеральной России" Сидельникова

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. МВД России объявило в розыск Андрея Сидельникова*, значится в базе ведомства.
"Андрей Александрович Сидельников*, 07.07.1975. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не указана. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, ему вменяется ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), в мае он был заочно арестован.
Сидельников* был одним из руководителей созданной в начале 2000-х Борисом Березовским партии "Либеральная Россия", впоследствии вслед за бизнесменом эмигрировал в Великобританию.
Сидельников* был признан иноагентом в октябре 2023. Минюст тогда сообщал, что он призывал предоставить Украине вооружение, негативно высказывался о России, ее гражданах и органах государственной власти, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также в создании сообщений и материалов иностранных агентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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