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В Италии оштрафовали мужчину, нарядившегося в Иисуса Христа - РИА Новости, 03.06.2024
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10:56 03.06.2024 (обновлено: 12:45 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/shtraf-1950109732.html
В Италии оштрафовали мужчину, нарядившегося в Иисуса Христа
В Италии оштрафовали мужчину, нарядившегося в Иисуса Христа - РИА Новости, 03.06.2024
В Италии оштрафовали мужчину, нарядившегося в Иисуса Христа
Полиция оштрафовала итальянца, нарядившегося в Иисуса Христа на своем мальчишнике, пишет газета Nuova Venezia. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:56
2024-06-03T12:45
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РИМ, 3 июн — РИА Новости. Полиция оштрафовала итальянца, нарядившегося в Иисуса Христа на своем мальчишнике, пишет газета Nuova Venezia. Это произошло в городе Езоло неподалеку от Венеции. Будущий жених вместе с друзьями решил воссоздать сцену несения креста из Страстей Христовых. На глазах сотен туристов и местных жителей молодой человек, одетый в белую тунику, протащил на плечах деревянный крест. Поступок не оценила городская полиция, посчитавшая действия участников мальчишника богохульством. Они конфисковали крест, а жениха-Иисуса оштрафовали на 200 евро.
https://ria.ru/20231125/siriets-1911837649.html
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венеция, иисус христос, италия, в мире
Венеция, Иисус Христос, Италия, В мире
В Италии оштрафовали мужчину, нарядившегося в Иисуса Христа

Nuova Venezia: итальянца, нарядившегося в Иисуса Христа, оштрафовали на 200 евро

© фото очевидцаСотрудники полиции на месте проишествия в городе Езоло, Италия
Сотрудники полиции на месте проишествия в городе Езоло, Италия
© фото очевидца
Сотрудники полиции на месте проишествия в городе Езоло, Италия
Читать ria.ru в
РИМ, 3 июн — РИА Новости. Полиция оштрафовала итальянца, нарядившегося в Иисуса Христа на своем мальчишнике, пишет газета Nuova Venezia.
Это произошло в городе Езоло неподалеку от Венеции. Будущий жених вместе с друзьями решил воссоздать сцену несения креста из Страстей Христовых. На глазах сотен туристов и местных жителей молодой человек, одетый в белую тунику, протащил на плечах деревянный крест.
Поступок не оценила городская полиция, посчитавшая действия участников мальчишника богохульством. Они конфисковали крест, а жениха-Иисуса оштрафовали на 200 евро.
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ВенецияИисус ХристосИталияВ мире
 
 
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