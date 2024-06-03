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В Италии оштрафовали мужчину, нарядившегося в Иисуса Христа

В Италии оштрафовали мужчину, нарядившегося в Иисуса Христа - РИА Новости, 03.06.2024

В Италии оштрафовали мужчину, нарядившегося в Иисуса Христа

Полиция оштрафовала итальянца, нарядившегося в Иисуса Христа на своем мальчишнике, пишет газета Nuova Venezia. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T10:56

2024-06-03T10:56

2024-06-03T12:45

венеция

иисус христос

италия

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РИМ, 3 июн — РИА Новости. Полиция оштрафовала итальянца, нарядившегося в Иисуса Христа на своем мальчишнике, пишет газета Nuova Venezia. Это произошло в городе Езоло неподалеку от Венеции. Будущий жених вместе с друзьями решил воссоздать сцену несения креста из Страстей Христовых. На глазах сотен туристов и местных жителей молодой человек, одетый в белую тунику, протащил на плечах деревянный крест. Поступок не оценила городская полиция, посчитавшая действия участников мальчишника богохульством. Они конфисковали крест, а жениха-Иисуса оштрафовали на 200 евро.

https://ria.ru/20231125/siriets-1911837649.html

венеция

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венеция, иисус христос, италия, в мире