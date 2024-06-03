https://ria.ru/20240603/sheynbaum-1950178650.html

Посол России приветствовал победу Шейнбаум на выборах президента Мексики

Посол России приветствовал победу Шейнбаум на выборах президента Мексики - РИА Новости, 03.06.2024

Посол России приветствовал победу Шейнбаум на выборах президента Мексики

Россия после объявления о победе кандидата правящей партии Клаудии Шейнбаум на выборах президента в Мексике открыта к продвинутым отношениям, видит... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T14:25

2024-06-03T14:25

2024-06-03T14:25

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россия

мексика

клаудия шейнбаум

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МЕХИКО, 3 июн - РИА Новости. Россия после объявления о победе кандидата правящей партии Клаудии Шейнбаум на выборах президента в Мексике открыта к продвинутым отношениям, видит преемственность в линии будущего президента и конструктив в ее подходах к отношениям с Россией, заявил РИА Новости глава российской дипмиссии в Мехико Николай Софинский. "Мы открыты к самым продвинутым отношениям в различных областях. Мы видим в той линии, которую провозглашает Клаудия Шейнбаум, больше преемственности от нынешней администрации Мексики, президента Лопеса Обрадора, и мы видим достаточно конструктивного в ее подходах в том, что касается России. Поэтому во всех случаях мы приветствуем ее победу и надеемся, что она подтвердится", - сказал посол. По данным системы быстрого подсчета голосов Национального избирательного института INE, Шейнбаум лидирует на выборах, набирая между 58,3 и 60,7%. Официальные результаты будут объявлены после подсчета голосов, который продлится 5-8 июня. Победитель голосования определяется в одном туре по системе относительного большинства - президентом станет кандидат, набравший больше голосов, чем остальные. Инаугурация избранного президента состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября.

https://ria.ru/20240603/meksika-1950114135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, мексика, клаудия шейнбаум