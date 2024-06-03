https://ria.ru/20240603/servis-1950139495.html

Мобильный оператор запустил сервис для борьбы с мошенниками

Мобильный оператор запустил сервис для борьбы с мошенниками - РИА Новости, 03.06.2024

Мобильный оператор запустил сервис для борьбы с мошенниками

Операторы связи начали активнее бороться с мошенниками, которые звонят их абонентам, сообщает пресс-служба билайна. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:55

2024-06-03T12:55

2024-06-03T12:55

билайн

вымпелком

технологии

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Операторы связи начали активнее бороться с мошенниками, которые звонят их абонентам, сообщает пресс-служба билайна.Так, как сообщили в компании, в контактном центре оператора заработала Группа быстрого реагирования для борьбы с мошенничеством.Когда аферисты звонят абонентам, они, как правило, говорят, что истек договор на услуги связи. В компании напомнили, что договор на услуги связи бессрочный и продлевать его не нужно. Также не нужно сообщать звонившим различные коды, которые начали приходить на телефон.Если абонент считает, что оказался под воздействием злоумышленников, то теперь он может связаться с поддержкой по номеру 0611 или в чате мобильного приложения билайна.В пресс-службе добавили, что при атаке мошенников счет идет на секунды. Чтобы клиент в экстренной ситуации не терял время, набирая электронного консультанта, специалисты провели большие изменения на IVR (интерактивное голосовое меню).Теперь первое, что слышит клиент, обращаясь в поддержку в экстренной ситуации, информацию о безопасности. Обратившись в поддержку, клиент может сообщить о попытке мошенничества, связаться с Группой быстрого реагирования или получить информацию о том, как себя обезопасить."Уже сейчас мы пониманием, что в одиночку справиться с такой глобальной проблемой как мошенничество не получится. Билайн налаживает сотрудничество с банками и Госуслугами, чтобы в момент мошеннической атаки на клиента сотрудники Группы быстрого реагирования могли связываться с партнерами и противостоять преступным действиям с различных сторон, доводя решение проблемы клиента до конца", — рассказала исполнительный вице-президент по розничному бизнесу ПАО "ВымпелКом" Светлана Кирсанова.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, вымпелком, технологии