https://ria.ru/20240603/sdek-1950269582.html

СДЭК выдал большую часть задержанных посылок

СДЭК выдал большую часть задержанных посылок - РИА Новости, 03.06.2024

СДЭК выдал большую часть задержанных посылок

Логистический оператор СДЭК возобновил движение посылок и выдал большую часть задержанных отправлений, остальные планирует выдать в ближайшее время, сообщает... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T19:25

2024-06-03T19:25

2024-06-03T19:26

технологии

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Логистический оператор СДЭК возобновил движение посылок и выдал большую часть задержанных отправлений, остальные планирует выдать в ближайшее время, сообщает пресс-служба компании. "Движение отправлений возобновлено, большая часть задержанных посылок выдана, оставшиеся планируем выдать в ближайшее время. Приносим извинения всем нашим клиентам, кого затронула ситуация", - сказано в сообщении. Отмечается, что СДЭК возобновил прием отправлений, в том числе при помощи курьеров. Однако посылки принимаются пока что по стандартным тарифам, спецпредложения пока что не действуют. Мобильное приложение, сайт, личные кабинеты пользователей восстановили свою работу. "Тем не менее у нас остаётся много задач, мы работаем над тем, чтобы вернуться к прежним скорости, объёмам и удобству для всех наших клиентов", - добавили в пресс-службе. Ответственность за кибератаку на СДЭК в понедельник взяла на себя хакерская группировка Head Mare - соответствующие сообщения появились в аккаунте группировки в соцсети X. Жалобы пользователей на проблемы с приемом и выдачей отправлений у СДЭК появились еще 26 мая, а на следующий день компания сообщила о масштабном техническом сбое и планах возобновить работу уже 27 мая.

https://ria.ru/20240603/khinshteyn-1950245681.html

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технологии, сдэк, россия, происшествия