https://ria.ru/20240603/sbu-1950272934.html

СБУ обвинила автора выражения "вежливые люди" в пропаганде войны

СБУ обвинила автора выражения "вежливые люди" в пропаганде войны - РИА Новости, 03.06.2024

СБУ обвинила автора выражения "вежливые люди" в пропаганде войны

Служба безопасности Украины сообщила в понедельник, что заочно предъявила обвинения военному обозревателю Борису Рожину, которого считает автором выражения... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T19:47

2024-06-03T19:47

2024-06-03T19:47

россия

украина

симферополь

владимир путин

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155137/45/1551374527_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_6aba4de29789f346b617447ece17aadf.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в понедельник, что заочно предъявила обвинения военному обозревателю Борису Рожину, которого считает автором выражения "вежливые люди", по пяти статьям уголовного кодекса, в том числе пропаганде войны и коллаборационной деятельности. Как утверждает спецслужба, Рожин якобы ввел выражения "вежливые люди", которым называл российских военнослужащих без знаков различий и шевронов, которые принимали участие в возвращении Крыма в Россию. В украинских масс-медиа "вежливых людей" в 2014 году называли "зелеными человечками", чья государственная принадлежность долгое время оставалась неподтвержденной. Позже президент России Владимир Путин признал использование в Крыму Вооруженных сил России. "Служба безопасности задокументировала новые преступления блогера-коллаборанта Бориса Рожина. В настоящее время блогер является одним из ключевых рупоров Кремля… На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Рожину о подозрении сразу по пяти статьям уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы. Уточняется, что в частности ему вменяют "посягательство на территориальную целостность Украины", "публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя", "пособничество государству-агрессору", "коллаборационную деятельность" и "пропаганду войны", В спецслужбе утверждают, что антиукраинский контент Рожин якобы распространяет под псевдонимом Colonelcassad через собственные аккаунты в соцсетях с общей аудиторией почти один миллион пользователей. В СБУ напомнили, что в 2022 году следователи заочно предъявили ему обвинение по статье "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников". Telegram-канал Colonelcassad, авторство которого приписывается Рожину, имеет более 860 тысяч подписчиков. Вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков 27 февраля 2014 года установили контроль над зданием парламента и правительства Крыма, который в то время находился в составе Украины, а в последующие дни над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове. Кроме того, они помогали обеспечить порядок и безопасность при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о присоединении Крыма к России. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения "вежливые люди".

https://ria.ru/20231222/bloger-1917594960.html

https://ria.ru/20240602/kherson-1949956053.html

https://ria.ru/20240307/ukraina-1931815804.html

https://ria.ru/20231020/mikheev-1904205974.html

россия

украина

симферополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, симферополь, владимир путин, служба безопасности украины