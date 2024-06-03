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СБУ обвинила автора выражения "вежливые люди" в пропаганде войны - РИА Новости, 03.06.2024
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19:47 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/sbu-1950272934.html
СБУ обвинила автора выражения "вежливые люди" в пропаганде войны
СБУ обвинила автора выражения "вежливые люди" в пропаганде войны - РИА Новости, 03.06.2024
СБУ обвинила автора выражения "вежливые люди" в пропаганде войны
Служба безопасности Украины сообщила в понедельник, что заочно предъявила обвинения военному обозревателю Борису Рожину, которого считает автором выражения... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:47
2024-06-03T19:47
россия
украина
симферополь
владимир путин
служба безопасности украины
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в понедельник, что заочно предъявила обвинения военному обозревателю Борису Рожину, которого считает автором выражения "вежливые люди", по пяти статьям уголовного кодекса, в том числе пропаганде войны и коллаборационной деятельности. Как утверждает спецслужба, Рожин якобы ввел выражения "вежливые люди", которым называл российских военнослужащих без знаков различий и шевронов, которые принимали участие в возвращении Крыма в Россию. В украинских масс-медиа "вежливых людей" в 2014 году называли "зелеными человечками", чья государственная принадлежность долгое время оставалась неподтвержденной. Позже президент России Владимир Путин признал использование в Крыму Вооруженных сил России. "Служба безопасности задокументировала новые преступления блогера-коллаборанта Бориса Рожина. В настоящее время блогер является одним из ключевых рупоров Кремля… На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Рожину о подозрении сразу по пяти статьям уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы. Уточняется, что в частности ему вменяют "посягательство на территориальную целостность Украины", "публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя", "пособничество государству-агрессору", "коллаборационную деятельность" и "пропаганду войны", В спецслужбе утверждают, что антиукраинский контент Рожин якобы распространяет под псевдонимом Colonelcassad через собственные аккаунты в соцсетях с общей аудиторией почти один миллион пользователей. В СБУ напомнили, что в 2022 году следователи заочно предъявили ему обвинение по статье "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников". Telegram-канал Colonelcassad, авторство которого приписывается Рожину, имеет более 860 тысяч подписчиков. Вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков 27 февраля 2014 года установили контроль над зданием парламента и правительства Крыма, который в то время находился в составе Украины, а в последующие дни над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове. Кроме того, они помогали обеспечить порядок и безопасность при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о присоединении Крыма к России. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения "вежливые люди".
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россия, украина, симферополь, владимир путин, служба безопасности украины
Россия, Украина, Симферополь, Владимир Путин, Служба безопасности Украины
СБУ обвинила автора выражения "вежливые люди" в пропаганде войны

СБУ заочно обвинила автора термина "вежливые люди" Рожина в пропаганде войны

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанк"Вежливые люди" недалеко от Симферополя
Вежливые люди недалеко от Симферополя - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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"Вежливые люди" недалеко от Симферополя. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в понедельник, что заочно предъявила обвинения военному обозревателю Борису Рожину, которого считает автором выражения "вежливые люди", по пяти статьям уголовного кодекса, в том числе пропаганде войны и коллаборационной деятельности.
Как утверждает спецслужба, Рожин якобы ввел выражения "вежливые люди", которым называл российских военнослужащих без знаков различий и шевронов, которые принимали участие в возвращении Крыма в Россию. В украинских масс-медиа "вежливых людей" в 2014 году называли "зелеными человечками", чья государственная принадлежность долгое время оставалась неподтвержденной. Позже президент России Владимир Путин признал использование в Крыму Вооруженных сил России.
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"Служба безопасности задокументировала новые преступления блогера-коллаборанта Бориса Рожина. В настоящее время блогер является одним из ключевых рупоров Кремля… На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Рожину о подозрении сразу по пяти статьям уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы.
Уточняется, что в частности ему вменяют "посягательство на территориальную целостность Украины", "публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя", "пособничество государству-агрессору", "коллаборационную деятельность" и "пропаганду войны",
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В спецслужбе утверждают, что антиукраинский контент Рожин якобы распространяет под псевдонимом Colonelcassad через собственные аккаунты в соцсетях с общей аудиторией почти один миллион пользователей.
В СБУ напомнили, что в 2022 году следователи заочно предъявили ему обвинение по статье "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".
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Telegram-канал Colonelcassad, авторство которого приписывается Рожину, имеет более 860 тысяч подписчиков.
Вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков 27 февраля 2014 года установили контроль над зданием парламента и правительства Крыма, который в то время находился в составе Украины, а в последующие дни над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове. Кроме того, они помогали обеспечить порядок и безопасность при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о присоединении Крыма к России. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения "вежливые люди".
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