https://ria.ru/20240603/sanktsii-1950214943.html
МИД России расширил персональные санкции против Британии
МИД России расширил персональные санкции против Британии - РИА Новости, 03.06.2024
МИД России расширил персональные санкции против Британии
МИД России расширил персональные санкции против Британии, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:10
2024-06-03T16:10
2024-06-03T17:02
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в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. МИД России расширил персональные санкции против Британии, говорится на сайте ведомства."В ответ на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский стоп-лист ряда представителей политического истеблишмента, журналистского корпуса и экспертного сообщества Великобритании", — указано в релизе.На Смоленской площади уточнили, что среди них:В ведомстве подчеркнули, что попытки королевства дискредитировать и изолировать Москву, в том числе в контексте спецоперации, получат жесткий отпор. "Ведущую роль в насаждении русофобии и распространении дезинформации о России играют работающие по указке властей СМИ Великобритании", — напомнили в МИД.Дипломаты призвали Лондон отказаться от военной поддержки Украины, ведущей к жертвам среди мирного населения и лишь затягивающей конфликт.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, москва, лондон
Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Великобритания, Москва, Лондон
МИД России расширил персональные санкции против Британии
МИД России запретил въезд новым представителям британской политики и СМИ