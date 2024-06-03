https://ria.ru/20240603/sanktsii-1950214943.html

МИД России расширил персональные санкции против Британии

МИД России расширил персональные санкции против Британии - РИА Новости, 03.06.2024

МИД России расширил персональные санкции против Британии

МИД России расширил персональные санкции против Британии, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:10

2024-06-03T16:10

2024-06-03T17:02

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

великобритания

москва

лондон

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. МИД России расширил персональные санкции против Британии, говорится на сайте ведомства."В ответ на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский стоп-лист ряда представителей политического истеблишмента, журналистского корпуса и экспертного сообщества Великобритании", — указано в релизе.На Смоленской площади уточнили, что среди них:В ведомстве подчеркнули, что попытки королевства дискредитировать и изолировать Москву, в том числе в контексте спецоперации, получат жесткий отпор. "Ведущую роль в насаждении русофобии и распространении дезинформации о России играют работающие по указке властей СМИ Великобритании", — напомнили в МИД.Дипломаты призвали Лондон отказаться от военной поддержки Украины, ведущей к жертвам среди мирного населения и лишь затягивающей конфликт.

https://ria.ru/20240519/proryv-1946974939.html

https://ria.ru/20240527/zapad-1948542981.html

россия

великобритания

москва

лондон

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, москва, лондон