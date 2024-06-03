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МИД России расширил персональные санкции против Британии - РИА Новости, 03.06.2024
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16:10 03.06.2024 (обновлено: 17:02 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/sanktsii-1950214943.html
МИД России расширил персональные санкции против Британии
МИД России расширил персональные санкции против Британии - РИА Новости, 03.06.2024
МИД России расширил персональные санкции против Британии
МИД России расширил персональные санкции против Британии, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:10
2024-06-03T17:02
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
великобритания
москва
лондон
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. МИД России расширил персональные санкции против Британии, говорится на сайте ведомства."В ответ на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский стоп-лист ряда представителей политического истеблишмента, журналистского корпуса и экспертного сообщества Великобритании", — указано в релизе.На Смоленской площади уточнили, что среди них:В ведомстве подчеркнули, что попытки королевства дискредитировать и изолировать Москву, в том числе в контексте спецоперации, получат жесткий отпор. "Ведущую роль в насаждении русофобии и распространении дезинформации о России играют работающие по указке властей СМИ Великобритании", — напомнили в МИД.Дипломаты призвали Лондон отказаться от военной поддержки Украины, ведущей к жертвам среди мирного населения и лишь затягивающей конфликт.
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россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, москва, лондон
Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Великобритания, Москва, Лондон
МИД России расширил персональные санкции против Британии

МИД России запретил въезд новым представителям британской политики и СМИ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание МИД в Москве
Здание МИД в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание МИД в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. МИД России расширил персональные санкции против Британии, говорится на сайте ведомства.
"В ответ на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский стоп-лист ряда представителей политического истеблишмента, журналистского корпуса и экспертного сообщества Великобритании", — указано в релизе.
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На Смоленской площади уточнили, что среди них:
  • политики, ответственные за антироссийский курс Лондона;
  • журналисты, уличенные во лжи и русофобии;
  • эксперты, освещающие события в России в негативном ключе и искажающие действительность.
В ведомстве подчеркнули, что попытки королевства дискредитировать и изолировать Москву, в том числе в контексте спецоперации, получат жесткий отпор.
«
"Ведущую роль в насаждении русофобии и распространении дезинформации о России играют работающие по указке властей СМИ Великобритании", — напомнили в МИД.
Дипломаты призвали Лондон отказаться от военной поддержки Украины, ведущей к жертвам среди мирного населения и лишь затягивающей конфликт.
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