https://ria.ru/20240603/sammit-1950291780.html

В Госдуме прокомментировали отсутствие Байдена на саммите по Украине

В Госдуме прокомментировали отсутствие Байдена на саммите по Украине - РИА Новости, 03.06.2024

В Госдуме прокомментировали отсутствие Байдена на саммите по Украине

Украинцы и, в частности, Владимир Зеленский, для США - инструмент, разменная монета, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"),... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T22:50

2024-06-03T22:50

2024-06-03T22:50

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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госдума рф

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинцы и, в частности, Владимир Зеленский, для США - инструмент, разменная монета, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"), комментируя отсутствие президента США Джо Байдена на "саммите мира" в Швейцарии. Как ранее объявил Белый дом, вице-президент США Камала Харрис и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан будут представлять Вашингтон на так называемом саммите мира в Швейцарии. "Сперва американцы вовлекали Украину в НАТО, что вылилось в боевые действия. При этом США очень лениво поддерживают Киев. Затем во время переговоров в Стамбуле британцы пообещали победу - результат аналогичный. Теперь конференция по Украине в Швейцарии - и ее "любезно" пропускает Байден. Было понятно, что для американцев украинцы вообще и Зеленский в частности - инструмент, разменная монета, и это раз за разом подтверждается", - сказал Толмачев. По словам депутата, ставка на Байдена, который не может спуститься по трапу и здоровается с воздухом, говорит о глупости или несамостоятельности самого Зеленского. "Все возвращается на круги своя: заокеанский хозяин, кидавший кости своим псам в надежде, что те укусят за пятку соседей, наигрался и забыл о ручном зверьке. В следующий раз заведут себе кого-нибудь другого, и все повторится. Каждый, кто доверяется американцам, остается в дураках и наедине с созданными проблемами: грузины, афганцы, иракцы, теперь украинцы. Вопрос: как и почему разные страны все еще продолжают верить обещаниям США?" - отметил он. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.

https://ria.ru/20240531/formula-1949558009.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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швейцария

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