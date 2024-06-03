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В Госдуме прокомментировали отсутствие Байдена на саммите по Украине - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:50 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/sammit-1950291780.html
В Госдуме прокомментировали отсутствие Байдена на саммите по Украине
В Госдуме прокомментировали отсутствие Байдена на саммите по Украине - РИА Новости, 03.06.2024
В Госдуме прокомментировали отсутствие Байдена на саммите по Украине
Украинцы и, в частности, Владимир Зеленский, для США - инструмент, разменная монета, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"),... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T22:50
2024-06-03T22:50
специальная военная операция на украине
джо байден
украина
россия
швейцария
владимир зеленский
камала харрис
госдума рф
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинцы и, в частности, Владимир Зеленский, для США - инструмент, разменная монета, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"), комментируя отсутствие президента США Джо Байдена на "саммите мира" в Швейцарии. Как ранее объявил Белый дом, вице-президент США Камала Харрис и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан будут представлять Вашингтон на так называемом саммите мира в Швейцарии. "Сперва американцы вовлекали Украину в НАТО, что вылилось в боевые действия. При этом США очень лениво поддерживают Киев. Затем во время переговоров в Стамбуле британцы пообещали победу - результат аналогичный. Теперь конференция по Украине в Швейцарии - и ее "любезно" пропускает Байден. Было понятно, что для американцев украинцы вообще и Зеленский в частности - инструмент, разменная монета, и это раз за разом подтверждается", - сказал Толмачев. По словам депутата, ставка на Байдена, который не может спуститься по трапу и здоровается с воздухом, говорит о глупости или несамостоятельности самого Зеленского. "Все возвращается на круги своя: заокеанский хозяин, кидавший кости своим псам в надежде, что те укусят за пятку соседей, наигрался и забыл о ручном зверьке. В следующий раз заведут себе кого-нибудь другого, и все повторится. Каждый, кто доверяется американцам, остается в дураках и наедине с созданными проблемами: грузины, афганцы, иракцы, теперь украинцы. Вопрос: как и почему разные страны все еще продолжают верить обещаниям США?" - отметил он. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.
https://ria.ru/20240531/formula-1949558009.html
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
швейцария
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джо байден, украина, россия, швейцария, владимир зеленский, камала харрис, госдума рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Джо Байден, Украина, Россия, Швейцария, Владимир Зеленский, Камала Харрис, Госдума РФ, В мире
В Госдуме прокомментировали отсутствие Байдена на саммите по Украине

Толмачев: украинцы и, в частности, Владимир Зеленский, для США — инструмент

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосударственная Думя России
Государственная Думя России - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Государственная Думя России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинцы и, в частности, Владимир Зеленский, для США - инструмент, разменная монета, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"), комментируя отсутствие президента США Джо Байдена на "саммите мира" в Швейцарии.
Как ранее объявил Белый дом, вице-президент США Камала Харрис и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан будут представлять Вашингтон на так называемом саммите мира в Швейцарии.
Изображение сгенерировано ИИ
США представили формулу исчезновения Зеленского
31 мая, 08:00
"Сперва американцы вовлекали Украину в НАТО, что вылилось в боевые действия. При этом США очень лениво поддерживают Киев. Затем во время переговоров в Стамбуле британцы пообещали победу - результат аналогичный. Теперь конференция по Украине в Швейцарии - и ее "любезно" пропускает Байден. Было понятно, что для американцев украинцы вообще и Зеленский в частности - инструмент, разменная монета, и это раз за разом подтверждается", - сказал Толмачев.
По словам депутата, ставка на Байдена, который не может спуститься по трапу и здоровается с воздухом, говорит о глупости или несамостоятельности самого Зеленского.
"Все возвращается на круги своя: заокеанский хозяин, кидавший кости своим псам в надежде, что те укусят за пятку соседей, наигрался и забыл о ручном зверьке. В следующий раз заведут себе кого-нибудь другого, и все повторится. Каждый, кто доверяется американцам, остается в дураках и наедине с созданными проблемами: грузины, афганцы, иракцы, теперь украинцы. Вопрос: как и почему разные страны все еще продолжают верить обещаниям США?" - отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Запад нашел слабое место России
1 июня, 08:00
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДжо БайденУкраинаРоссияШвейцарияВладимир ЗеленскийКамала ХаррисГосдума РФВ мире
 
 
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