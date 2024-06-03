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В Госдуме прокомментировали отсутствие Байдена на саммите по Украине
В Госдуме прокомментировали отсутствие Байдена на саммите по Украине - РИА Новости, 03.06.2024
В Госдуме прокомментировали отсутствие Байдена на саммите по Украине
Украинцы и, в частности, Владимир Зеленский, для США - инструмент, разменная монета, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"),... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T22:50
2024-06-03T22:50
2024-06-03T22:50
специальная военная операция на украине
джо байден
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владимир зеленский
камала харрис
госдума рф
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинцы и, в частности, Владимир Зеленский, для США - инструмент, разменная монета, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"), комментируя отсутствие президента США Джо Байдена на "саммите мира" в Швейцарии. Как ранее объявил Белый дом, вице-президент США Камала Харрис и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан будут представлять Вашингтон на так называемом саммите мира в Швейцарии. "Сперва американцы вовлекали Украину в НАТО, что вылилось в боевые действия. При этом США очень лениво поддерживают Киев. Затем во время переговоров в Стамбуле британцы пообещали победу - результат аналогичный. Теперь конференция по Украине в Швейцарии - и ее "любезно" пропускает Байден. Было понятно, что для американцев украинцы вообще и Зеленский в частности - инструмент, разменная монета, и это раз за разом подтверждается", - сказал Толмачев. По словам депутата, ставка на Байдена, который не может спуститься по трапу и здоровается с воздухом, говорит о глупости или несамостоятельности самого Зеленского. "Все возвращается на круги своя: заокеанский хозяин, кидавший кости своим псам в надежде, что те укусят за пятку соседей, наигрался и забыл о ручном зверьке. В следующий раз заведут себе кого-нибудь другого, и все повторится. Каждый, кто доверяется американцам, остается в дураках и наедине с созданными проблемами: грузины, афганцы, иракцы, теперь украинцы. Вопрос: как и почему разные страны все еще продолжают верить обещаниям США?" - отметил он. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.
https://ria.ru/20240531/formula-1949558009.html
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джо байден, украина, россия, швейцария, владимир зеленский, камала харрис, госдума рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Джо Байден, Украина, Россия, Швейцария, Владимир Зеленский, Камала Харрис, Госдума РФ, В мире
В Госдуме прокомментировали отсутствие Байдена на саммите по Украине
Толмачев: украинцы и, в частности, Владимир Зеленский, для США — инструмент
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинцы и, в частности, Владимир Зеленский, для США - инструмент, разменная монета, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"), комментируя отсутствие президента США Джо Байдена на "саммите мира" в Швейцарии.
Как ранее объявил Белый дом, вице-президент США Камала Харрис
и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан
будут представлять Вашингтон на так называемом саммите мира в Швейцарии.
"Сперва американцы вовлекали Украину в НАТО, что вылилось в боевые действия. При этом США очень лениво поддерживают Киев. Затем во время переговоров в Стамбуле британцы пообещали победу - результат аналогичный. Теперь конференция по Украине в Швейцарии - и ее "любезно" пропускает Байден. Было понятно, что для американцев украинцы вообще и Зеленский в частности - инструмент, разменная монета, и это раз за разом подтверждается", - сказал Толмачев.
По словам депутата, ставка на Байдена, который не может спуститься по трапу и здоровается с воздухом, говорит о глупости или несамостоятельности самого Зеленского.
"Все возвращается на круги своя: заокеанский хозяин, кидавший кости своим псам в надежде, что те укусят за пятку соседей, наигрался и забыл о ручном зверьке. В следующий раз заведут себе кого-нибудь другого, и все повторится. Каждый, кто доверяется американцам, остается в дураках и наедине с созданными проблемами: грузины, афганцы, иракцы, теперь украинцы. Вопрос: как и почему разные страны все еще продолжают верить обещаниям США?" - отметил он.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов
сообщил РИА Новости, что Швейцария
не направляла РФ
приглашения для участия в саммите по Украине, Москва
не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.