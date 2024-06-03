https://ria.ru/20240603/sammit-1950261192.html

Слуцкий прокомментировал решение Байдена не ехать на саммит в Швейцарию

Слуцкий прокомментировал решение Байдена не ехать на саммит в Швейцарию - РИА Новости, 03.06.2024

Слуцкий прокомментировал решение Байдена не ехать на саммит в Швейцарию

Отсутствие президента США Джо Байдена девальвирует идею саммита мира в Швейцарии, при этом лидеры стран глобального большинства понимают, что без участия России РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T18:45

2024-06-03T18:45

2024-06-03T18:56

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Отсутствие президента США Джо Байдена девальвирует идею саммита мира в Швейцарии, при этом лидеры стран глобального большинства понимают, что без участия России в "подобных сборищах просто нет смысла", считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.Вице-президент США Камала Харрис и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан будут представлять Вашингтон на так называемом саммите мира в Швейцарии, объявил Белый дом."Отсутствие Байдена девальвирует идею саммита, которая предполагала участие первых лиц стран. Тем не менее США не могут пропустить очередной антироссийский шабаш узурпатора Зеленского, это противоречило бы их общей линии на "сдерживание России". Поедет Салливан", - сказал он РИА Новости.Слуцкий отметил, что конференция провалилась еще не начавшись. "Авторитетные лидеры стран глобального большинства, таких как Китай, Бразилия, Саудовская Аравия и ряда других, уже отказались ехать в Швейцарию. Они понимают, что без участия России в подобных сборищах просто нет смысла, это просто трата времени на дешевый политический водевиль, где в главной роли потерявший легитимность Зеленский", - добавил депутат.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

https://ria.ru/20240603/avstraliya-1950083038.html

https://ria.ru/20240602/zelenskiy-1949980836.html

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Кирилл Волков

в мире, швейцария, украина, россия, джо байден, леонид слуцкий (политик), джейк салливан, госдума рф, камала харрис