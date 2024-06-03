https://ria.ru/20240603/sammit-1950134077.html

Премьер Австралии не поедет на "саммит мира" по Украине

Премьер Австралии не поедет на "саммит мира" по Украине - РИА Новости, 03.06.2024

Премьер Австралии не поедет на "саммит мира" по Украине

Глава МИД Австралии Пенни Вонг подтвердила агентству AAP, что Канберра не будет отправлять на "саммит мира" по Украине в Швейцарии делегацию во главе с... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:08

2024-06-03T12:08

2024-06-03T12:10

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ДЖАКАРТА, 3 июн - РИА Новости. Глава МИД Австралии Пенни Вонг подтвердила агентству AAP, что Канберра не будет отправлять на "саммит мира" по Украине в Швейцарии делегацию во главе с премьером страны или его заместителем, вместо этого Австралию будет представлять Билл Шортен, занимающий пост министра государственных услуг и министра национальной системы страхования по инвалидности. Ранее о решении Канберры относительно уровня своего участия в конференции сообщила ведущая газета страны Sydney Morning Herald. Глава МИД Вонг подтвердила его во время дебатов в парламенте Австралии в понедельник днем. "Министр иностранных дел Пенни Вонг выступила в защиту решения отправить министра национальной системы страхования по инвалидности на украинский мирный саммит, несмотря на настойчивые требования Киева пригласить на него премьер-министра или его заместителя. Сенатор Вонг подтвердила, что премьер-министр Энтони Альбанезе попросил Билла Шортена принять участие в саммите в Швейцарии", - сообщило австралийское агентство. По его данным, главы оппозиции Австралии по иностранным делам Саймон Бирмингем во время дебатов поставил под сомнение, является ли Шортен, который никогда не был членом совета национальной безопасности, "наиболее подходящим человеком для участия в мирных переговорах". "Мы, очевидно, считаем, что уровень представительства является подходящим, так как (Шортен - ред.) - старший министр и бывший лидер (оппозиции - ред.)", - ответила Вонг на критику в парламенте. Министр добавила, что глава национальной системы страхования по инвалидности Австралии "также активно выступал в поддержку народа Украины". По данным AAP, в телефонном разговоре 29 мая Владимир Зеленский обратился к премьеру Австралии Альбанезе с просьбой пригласить делегацию высокого уровня для участия в мирном саммите. Решение же об отправке Шортена было принято "только в последние несколько дней". Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

https://ria.ru/20240603/opros-1950083636.html

https://ria.ru/20240603/avstraliya-1950083038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, швейцария, украина, энтони альбанезе, владимир зеленский, австралия