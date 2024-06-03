https://ria.ru/20240603/sammit-1950105807.html

МИД КНР прокомментировал участие страны в саммите по Украине в Швейцарии

МИД КНР прокомментировал участие страны в саммите по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 03.06.2024

МИД КНР прокомментировал участие страны в саммите по Украине в Швейцарии

Китаю сложно участвовать в конференции в Швейцарии, так как не были созданы необходимые условия, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T10:31

2024-06-03T10:31

2024-06-03T10:47

в мире

украина

швейцария

китай

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ПЕКИН, 3 июн – РИА Новости. Китаю сложно участвовать в конференции в Швейцарии, так как не были созданы необходимые условия, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос о том, почему Пекин решил не принимать участия в конференции.В ходе брифинг один их журналистов попросил МИД КНР объяснить, почему Китай решил не принимать участие в конференция по Украине в Швейцарии.Мао Нин отметила, что Китай неоднократно подчеркивал, что мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны России и Украины, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов."Китаю сложно участвовать во встрече именно потому, что мы считаем, что на этой встрече, вероятно, не удастся выполнить эти три пункта", - сказала Мао Нин.

https://ria.ru/20240603/ryabkov-1950107678.html

украина

швейцария

китай

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в мире, украина, швейцария, китай