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МИД КНР прокомментировал участие страны в саммите по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 03.06.2024
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10:31 03.06.2024 (обновлено: 10:47 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/sammit-1950105807.html
МИД КНР прокомментировал участие страны в саммите по Украине в Швейцарии
МИД КНР прокомментировал участие страны в саммите по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 03.06.2024
МИД КНР прокомментировал участие страны в саммите по Украине в Швейцарии
Китаю сложно участвовать в конференции в Швейцарии, так как не были созданы необходимые условия, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:31
2024-06-03T10:47
в мире
украина
швейцария
китай
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ПЕКИН, 3 июн – РИА Новости. Китаю сложно участвовать в конференции в Швейцарии, так как не были созданы необходимые условия, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос о том, почему Пекин решил не принимать участия в конференции.В ходе брифинг один их журналистов попросил МИД КНР объяснить, почему Китай решил не принимать участие в конференция по Украине в Швейцарии.Мао Нин отметила, что Китай неоднократно подчеркивал, что мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны России и Украины, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов."Китаю сложно участвовать во встрече именно потому, что мы считаем, что на этой встрече, вероятно, не удастся выполнить эти три пункта", - сказала Мао Нин.
https://ria.ru/20240603/ryabkov-1950107678.html
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в мире, украина, швейцария, китай
В мире, Украина, Швейцария, Китай
МИД КНР прокомментировал участие страны в саммите по Украине в Швейцарии

МИД: КНР будет сложно принять участие в саммите по Украине в Швейцарии

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 июн – РИА Новости. Китаю сложно участвовать в конференции в Швейцарии, так как не были созданы необходимые условия, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос о том, почему Пекин решил не принимать участия в конференции.
В ходе брифинг один их журналистов попросил МИД КНР объяснить, почему Китай решил не принимать участие в конференция по Украине в Швейцарии.
Мао Нин отметила, что Китай неоднократно подчеркивал, что мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны России и Украины, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов.
«
"Китаю сложно участвовать во встрече именно потому, что мы считаем, что на этой встрече, вероятно, не удастся выполнить эти три пункта", - сказала Мао Нин.
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