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Рябков осудил бездействие США для пресечения провокаций Украины - РИА Новости, 03.06.2024
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10:39 03.06.2024 (обновлено: 11:25 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/ryabkov-1950107678.html
Рябков осудил бездействие США для пресечения провокаций Украины
Рябков осудил бездействие США для пресечения провокаций Украины - РИА Новости, 03.06.2024
Рябков осудил бездействие США для пресечения провокаций Украины
Россия предостерегает США от совершения ошибок, которые могут иметь фатальные последствия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя разрешение, данное... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:39
2024-06-03T11:25
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
россия
сергей рябков
киев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия предостерегает США от совершения ошибок, которые могут иметь фатальные последствия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя разрешение, данное президентом США Джо Байденом Киеву совершать атаки американским оружием в рамках контрбатарейной борьбы по прифронтовым регионам России в районе Харькова."Хотелось бы предостеречь американских деятелей от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. Они в силу непонятных причин недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить. Президент РФ неоднократно высказывался на эту тему", - сказал Рябков журналистам."Я призываю этих деятелей, которым, что называется, все нипочем, потратить определенное свое время, которое они, видимо, тратят на какие-то видеоигры, судя по легковесности подхода, потратить определенное время на изучение того, что было детально сказано Путиным, в частности, на пресс-конференции по итогам переговоров с Ташкенте", - подчеркнул он.Рябков отметил, что российский президент сделал "весьма значимое предупреждение и к нему нужно относиться с максимальной серьезностью".
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), россия, сергей рябков, киев, джо байден
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Россия, Сергей Рябков, Киев, Джо Байден
Рябков осудил бездействие США для пресечения провокаций Украины

Рябков предостерег США от просчетов, которые будут иметь фатальные последствия

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель министра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия предостерегает США от совершения ошибок, которые могут иметь фатальные последствия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя разрешение, данное президентом США Джо Байденом Киеву совершать атаки американским оружием в рамках контрбатарейной борьбы по прифронтовым регионам России в районе Харькова.
«
"Хотелось бы предостеречь американских деятелей от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. Они в силу непонятных причин недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить. Президент РФ неоднократно высказывался на эту тему", - сказал Рябков журналистам.
"Я призываю этих деятелей, которым, что называется, все нипочем, потратить определенное свое время, которое они, видимо, тратят на какие-то видеоигры, судя по легковесности подхода, потратить определенное время на изучение того, что было детально сказано Путиным, в частности, на пресс-конференции по итогам переговоров с Ташкенте", - подчеркнул он.
Рябков отметил, что российский президент сделал "весьма значимое предупреждение и к нему нужно относиться с максимальной серьезностью".
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