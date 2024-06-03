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Рябков высказался о разрешении бить по России западным оружием - РИА Новости, 03.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:35 03.06.2024 (обновлено: 15:03 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/ryabkov-1950106649.html
Рябков высказался о разрешении бить по России западным оружием
Рябков высказался о разрешении бить по России западным оружием - РИА Новости, 03.06.2024
Рябков высказался о разрешении бить по России западным оружием
Россия предостерегает США от совершения ошибок, которые могут иметь фатальные последствия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя разрешение, данное... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:35
2024-06-03T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия предостерегает США от совершения ошибок, которые могут иметь фатальные последствия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя разрешение, данное президентом США Джо Байденом Киеву совершать атаки американским оружием в рамках контрбатарейной борьбы по прифронтовым регионам России в районе Харькова."Хотелось бы предостеречь американских деятелей от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. Они в силу непонятных причин недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить. Президент РФ неоднократно высказывался на эту тему", - сказал Рябков журналистам."Я призываю этих деятелей, которым, что называется, все нипочем, потратить определенное свое время, которое они, видимо, тратят на какие-то компьютерные игры, судя по легковесности подхода к серьезным вопросам, потратить время на детальное изучение того, что было сказано Путиным, в частности, на пресс-конференции по итогам переговоров в Ташкенте", - подчеркнул он.Рябков отметил, что российский президент сделал "весьма значимое предупреждение и к нему нужно относиться с максимальной серьезностью".Ранее представитель госдепа заявил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html
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в мире, россия, сша, сергей рябков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Сергей Рябков
Рябков высказался о разрешении бить по России западным оружием

Рябков: Россия предостерегает США от ошибок, имеющих фатальные последствия

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия предостерегает США от совершения ошибок, которые могут иметь фатальные последствия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя разрешение, данное президентом США Джо Байденом Киеву совершать атаки американским оружием в рамках контрбатарейной борьбы по прифронтовым регионам России в районе Харькова.
"Хотелось бы предостеречь американских деятелей от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. Они в силу непонятных причин недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить. Президент РФ неоднократно высказывался на эту тему", - сказал Рябков журналистам.
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"Я призываю этих деятелей, которым, что называется, все нипочем, потратить определенное свое время, которое они, видимо, тратят на какие-то компьютерные игры, судя по легковесности подхода к серьезным вопросам, потратить время на детальное изучение того, что было сказано Путиным, в частности, на пресс-конференции по итогам переговоров в Ташкенте", - подчеркнул он.
Рябков отметил, что российский президент сделал "весьма значимое предупреждение и к нему нужно относиться с максимальной серьезностью".
Ранее представитель госдепа заявил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
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Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАСергей Рябков
 
 
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