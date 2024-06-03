https://ria.ru/20240603/rubl-1950244179.html

Рубль уверенно растет в первую торговую сессию лета

Рубль уверенно растет в первую торговую сессию лета - РИА Новости, 03.06.2024

Рубль уверенно растет в первую торговую сессию лета

Рубль в понедельник уверенно растет к доллару, юаню и евро, возвращаясь к локальным максимумам прошлой недели, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T17:34

2024-06-03T17:34

2024-06-03T17:34

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

россия

сша

дмитрий бабин

московская биржа

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152588/67/1525886730_0:91:6000:3466_1920x0_80_0_0_4464e1fea9a5a1e461576c68284dc0fe.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль в понедельник уверенно растет к доллару, юаню и евро, возвращаясь к локальным максимумам прошлой недели, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 17.18 мск падает на 1,08 рубля, до 89,03 рубля, юаня – на 13 копеек, до 12,26 рубля, евро – на 84 копейки, до 96,88 рубля. Объем торгов юанями составляет 138,3 миллиарда рублей против 38,8 миллиарда по евро и 86 миллиарда по доллару. Доллар при этом падает к рублю на 1,1%, юань – на 1%, евро – на 0,8%. Рубль находит поддержку Курс рубля в понедельник уверенно растет против основных валют на Московской бирже, направляясь к локальным максимумам прошлой недели. Игроки рынка обращают внимание на информацию, что в конце мая правительство России внесло изменения в правила продажи валютной выручки российскими экспортерами. Экспортеры смогут не продавать и не зачислять на свои счета в уполномоченных банках валюту, если внешнеторговые контракты более чем на 50% оплачены рублями. Эти правила распространяются и на дочерние компании экспортеров. "В целом, оплата внешнеторговых контрактов российских компаний рублями могла бы стать фактором опоры для рубля с фундаментальной точки зрения. Чем активнее применение рубля за пределами РФ, тем лучше для курса самого рубля. Смягчение для экспортеров - в любом случае благоприятный сигнал о том, что валютные рамки становятся менее жесткими", - комментируют аналитики УК "Альфа-Капитал". При этом рубль игнорирует падение рынка нефти на минимумы с начала февраля. Стоимость нефти падает на 2,4% - до 79,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,4%, до 104,3 пункта. Прогнозы Поддержку курсу рубля продолжают оказывать продажи со стороны экспортеров, жесткая монетарная политика и продажи валюты со стороны ЦБ РФ, считает Антон Пустовойтов из УК "Первая". "В краткосрочной перспективе мы ожидаем курс доллара в диапазоне 87,5-91,5 рубля", - добавляет он. Очередная волна укрепления рубля может быть вызвана сохраняющимися проблемами с оплатой импорта, что сокращает спрос на него, а значит, и на иностранную валюту, полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "К тому же на выходных появилась информация, что G7 и ЕС обсуждают ограничения против банков, использующих Систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС) - российский аналог SWIFT. Это способно в том числе затруднить оплату поставляемых в Россию товаров. На этом фоне доллар может проверить на прочность четырехмесячный минимум 88,25 рубля. Пока вероятный диапазон его колебаний на эту неделю видится в границах 88–90 рубля", - добавляет он.

https://ria.ru/20240603/torgovlya-1950085392.html

https://ria.ru/20240603/investpalata-1950097371.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, сша, дмитрий бабин, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), бкс мир инвестиций, brent