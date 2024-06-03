https://ria.ru/20240603/rossiya-1950242364.html

Боррель обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела ЕС

Боррель обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела ЕС - РИА Новости, 03.06.2024

Боррель обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в преддверии выборов в Европарламент, которые стартуют 6 июня, написал статью об информационном противостоянии с Россией,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T17:24

2024-06-03T17:24

2024-06-03T17:24

россия

жозеп боррель

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европарламент

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в преддверии выборов в Европарламент, которые стартуют 6 июня, написал статью об информационном противостоянии с Россией, традиционно бездоказательно обвинив российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС. Незадолго до выборов в середине мая ЕС расширил ограничения против российских СМИ в Европе, запретив "вещание" на своей территории РИА Новости, "Известий" и "Российской газеты", а также зарегистрированного в Чехии СМИ Voice of Europe. "Европейские избиратели 6-9 июня будут выбирать новый состав Европарламента. Мы должны защитить наши демократические процессы от иностранного вмешательства", - написал Боррель в статье, размещенной на сайте европейского внешнеполитической службы. По его утверждениям, попытки такого вмешательства участились в последнее время, "особенно, со стороны России". Боррель заявляет, что для лучшего воздействия на европейцев так называемые "пропагандисты" эксплуатируют уже существующие "горячие" политические темы, контент, вызывающий эмоции. "Без соответствующей проверки социальные сети дают... дешевые и быстрые средства для охвата аудитории, которая в других условиях не стала бы к ним прислушиваться", - написал Боррель. Он также пожаловался, что сам становится периодически целью информационных атак наряду с другими европейскими политиками. При этом Боррель заверяет, что в ЕС были созданы инструменты для противостояния так называемой дезинформации, в том числе Закон о цифровых услугах, который нацелен на усиление контроля за крупными онлайн-платформами. "Это важнейший инструмент в нашем арсенале, хотя нам нужны и другие", - сказал он. Боррель также заверил, что в ЕС пытаются сохранить баланс между свободой слова и борьбой с так называемой дезинформацией. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.

https://ria.ru/20240408/europa-1938446949.html

https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html

https://ria.ru/20240426/evroparlament-1942498417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, жозеп боррель, евросоюз, европарламент, в мире