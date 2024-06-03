https://ria.ru/20240603/rossiya-1950236527.html

Россия скоро адаптируется к ударам по своей территории, пишет WP

Россия скоро адаптируется к ударам по своей территории, пишет WP - РИА Новости, 03.06.2024

Россия скоро адаптируется к ударам по своей территории, пишет WP

Россия фактически выигрывает в конфликте на Украине, через несколько месяцев она адаптируется к нанесению Киевом ударов по ее территории с использованием... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T17:04

2024-06-03T17:04

2024-06-03T17:04

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия фактически выигрывает в конфликте на Украине, через несколько месяцев она адаптируется к нанесению Киевом ударов по ее территории с использованием американского оружия, заявили эксперты в статье газеты Washington Post. Ранее представитель госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Как считают эксперт аналитического центра RAND Corporation (внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ) Сэмюэл Черэп и научный директор аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" Джереми Шапиро, удары пор территории России американским оружием не будут иметь кардинального влияния на ход конфликта. "Россия, условно говоря, на данный момент выигрывает в войне", - пишут эксперты в статье газеты Washington Post. Отмечается, что через "три или шесть месяцев" Украина и союзники США будут снова уговаривать Вашингтон пойти на эскалацию в попытке "повернуть вспять негативную тенденцию". При этом, подчеркивают эксперты, ни Киев, ни Запад не показывают ни одного признака того, что они готовы вести переговоры с РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путём. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учёта ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240603/f-16-1950136246.html

https://ria.ru/20240603/drlo-1949720341.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, вооруженные силы украины, в мире