МИД предупредил США о последствиях поощрения ВСУ на провокации
Рябков предупредил США о последствиях поощрения атак ВСУ на военные объекты РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия максимально осторожно и ответственно относится ко всему, что могло бы нарушить стратегический паритет с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы максимально ответственно и предельно осторожно подходим ко всему, что связано с нарушением баланса или созданием неких угроз ресурсам, обеспечивающим стратегический паритет, хочу подчеркнуть, именно паритет, а не стратегическую стабильность. Поэтому рассуждать о том, каков может быть характер нашей реакции на соответствующие события, для меня было бы абсолютно безответственно", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, считает ли Москва причастным Вашингтон к украинским атакам на российские системы предупреждения о ракетном нападении и какие могут последовать ответные шаги Москвы.
"Но поощрения, которые постоянно получает Киев из Вашингтона на провокационные акции, - это не первый случай, когда режим в Киеве попытался нарушить нормальный режим функционирования важных звеньев нашей военной организации, в том числе имеющих отношения к стратегической сфере, - вот эти поползновения будут нами пресекаться. Ответы могут быть асимметричными", - добавил замминистра.
Рябков отметил, что позиция США в данной связи "максимально безответственна" и США "не делают ничего для того, чтобы пресечь опасные провокационные шаги своих подопечных - но для США это тоже не бесплатно, и последствия они почувствуют".