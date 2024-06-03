https://ria.ru/20240603/rossiya-1950182933.html

МИД предупредил США о последствиях поощрения ВСУ на провокации

МИД предупредил США о последствиях поощрения ВСУ на провокации - РИА Новости, 03.06.2024

МИД предупредил США о последствиях поощрения ВСУ на провокации

Россия максимально осторожно и ответственно относится ко всему, что могло бы нарушить стратегический паритет с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T14:35

2024-06-03T14:35

2024-06-03T14:37

сша

россия

москва

сергей рябков

в мире

специальная военная операция на украине

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия максимально осторожно и ответственно относится ко всему, что могло бы нарушить стратегический паритет с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы максимально ответственно и предельно осторожно подходим ко всему, что связано с нарушением баланса или созданием неких угроз ресурсам, обеспечивающим стратегический паритет, хочу подчеркнуть, именно паритет, а не стратегическую стабильность. Поэтому рассуждать о том, каков может быть характер нашей реакции на соответствующие события, для меня было бы абсолютно безответственно", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, считает ли Москва причастным Вашингтон к украинским атакам на российские системы предупреждения о ракетном нападении и какие могут последовать ответные шаги Москвы. "Но поощрения, которые постоянно получает Киев из Вашингтона на провокационные акции, - это не первый случай, когда режим в Киеве попытался нарушить нормальный режим функционирования важных звеньев нашей военной организации, в том числе имеющих отношения к стратегической сфере, - вот эти поползновения будут нами пресекаться. Ответы могут быть асимметричными", - добавил замминистра. Рябков отметил, что позиция США в данной связи "максимально безответственна" и США "не делают ничего для того, чтобы пресечь опасные провокационные шаги своих подопечных - но для США это тоже не бесплатно, и последствия они почувствуют".

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Ольга Фомченкова

сша, россия, москва, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)