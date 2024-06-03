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GIM Unimpresa: доля итальянцев, негативно относящихся к России, снизилась - РИА Новости, 03.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
09:59 03.06.2024 (обновлено: 10:01 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/rossiya-1950099295.html
GIM Unimpresa: доля итальянцев, негативно относящихся к России, снизилась
GIM Unimpresa: доля итальянцев, негативно относящихся к России, снизилась - РИА Новости, 03.06.2024
GIM Unimpresa: доля итальянцев, негативно относящихся к России, снизилась
Итальянцев, негативно относящихся сегодня к России, становится меньше, сейчас таких максимум 25%, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 президент РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T09:59
2024-06-03T10:01
россия
украина
витторио торрембини
пмэф-2024
в мире
италия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Итальянцев, негативно относящихся сегодня к России, становится меньше, сейчас таких максимум 25%, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. "Знаете, сразу после начала специальной военной операции на Украине, итальянское общество, можно сказать, разделилось. Более половины населения стали негативно относиться к России", - сказал Торрембини. "Но сейчас таких итальянцев осталось, думаю, максимум 25%", - добавил он. Причин, по его мнению, две. "Во-первых, люди устали от этой темы, даже в СМИ она отходит мало-помалу на второй план. А, во-вторых, люди не дураки, они начинают понимать, где правда, а где пропаганда. Показывая на яблоко, нельзя постоянно твердить, что это банан!" - подчеркнул собеседник агентства. Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240602/italiya-1950007974.html
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россия, украина, витторио торрембини, в мире, италия
Россия, Украина, Витторио Торрембини, ПМЭФ-2024, В мире, Италия
GIM Unimpresa: доля итальянцев, негативно относящихся к России, снизилась

Торрембини: доля итальянцев, негативно относящихся к России, снизилась до 25%

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРоссийские флаги
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Итальянцев, негативно относящихся сегодня к России, становится меньше, сейчас таких максимум 25%, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.
"Знаете, сразу после начала специальной военной операции на Украине, итальянское общество, можно сказать, разделилось. Более половины населения стали негативно относиться к России", - сказал Торрембини.
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"Но сейчас таких итальянцев осталось, думаю, максимум 25%", - добавил он.
Причин, по его мнению, две. "Во-первых, люди устали от этой темы, даже в СМИ она отходит мало-помалу на второй план. А, во-вторых, люди не дураки, они начинают понимать, где правда, а где пропаганда. Показывая на яблоко, нельзя постоянно твердить, что это банан!" - подчеркнул собеседник агентства.
Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
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ПМЭФ-2024РоссияУкраинаВитторио ТоррембиниВ миреИталия
 
 
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